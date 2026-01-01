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    Hochdruckreiniger K 7 WCM | Kärcher

    Kärcher Hochdruckreiniger mit Zubehör: Schlauch, Pistole und zwei Düsenaufsätze. Gerät in Gelb und Schwarz.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    World's No. 1 Pressure Washer Brand
    IF Design Award 2023
    Reddot Design Award 2023

    Hochdruckreiniger

    K 7 WCM

    Bestellnummer: 1.317-400.0

    • Funktional und verlässlich, wassergekühlter Motor, Flächenleistung von 60 m²/h
    • 10-m-HD-Schlauch, Ansaugschlauch für Reinigungsmittel
    • Vario Power Jet, Dreckfräser