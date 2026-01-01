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    Mobile Outdoor Cleaner OC 4 + Adventure Kit | Kärcher

    Kärcher Mobile Outdoor Cleaner mit Zubehör: Tasche, Bürste, Schlauch und Spiralkabel.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    IF Design Award 2025

    Mobile Outdoor Cleaner

    OC 4 + Adventure Kit

    Bestellnummer: 1.599-351.0

    • Druckreiniger mit integriertem Wassertank (8 l), Niederdruck (7 bar)
    • Akkubetrieben, max. 22 min Laufzeit, Pistole mit Arretierung, kompaktes Design
    • 4-in-1 Multi Jet-Düse, Ansaugschlauch, Schrubbbürste, Tasche, Ladegerät