Mobile Outdoor Cleaner OC 4 + Adventure Kit | Kärcher

Kompakt und mobil: Der OC 4 ist der Kärcher Akku-Druckreiniger für alle, die eine Reinigungslösung für unterwegs benötigen. Dank integriertem Lithium-Ionen-Akku und großem, 8 Liter fassendem Wassertank kann unabhängig von Strom- oder Wasseranschlüssen gereinigt werden. Die Kärcher Düsentechnologie sorgt für eine schonende und zugleich effektive Reinigung. Der 2,8 Meter lange Spiralschlauch ermöglicht flexibles Arbeiten mit einem großen Bewegungsradius. Dank Sprühpistole mit Einrastfunktion wird komfortabel ohne Kraftaufwand gereinigt. Das enthaltene Adventure Kit umfasst eine praktische Zubehörtasche mit verschiedenen Zubehören, die speziell für Outdoor-Begeisterte optimiert wurden. Ob auf dem Campingplatz, nach der Fahrradtour, der schlammigen Wanderung oder im heimischen Garten – der OC 4 mit Adventure Kit ist die ideale Lösung für die schnelle Reinigung zwischendurch bei einer Vielzahl unterschiedlicher Aufgaben. Minimaler Platzverbrauch – für die Lagerung können das Gerät oder die Zubehörtasche komplett im leeren Wassertank verstaut werden.

Mobiles Reinigen Mit dem großen, 8 l fassenden Wassertank und dem integrierten Akku kann unterwegs ganz einfach mobil gereinigt werden, unabhängig von Wasser- oder Stromanschlüssen. Der entnehmbare Tank kann an jedem Wasserhahn aufgefüllt und dank auslaufsicherem Verschluss sorgenfrei transportiert werden, z. B. im Kofferraum. Flexibel einsetzbar für viele unterschiedliche Reinigungsaufgaben, z. B. für Fahrräder, Garten- und Camping-Equipment, Hunde oder Kinderwagen. Effektiver, aber schonender Niederdruck Dank der effizienten Kärcher Düsentechnologie reinigt der Druckreiniger schonend sowie wassersparend und beseitigt gleichzeitig Verschmutzungen sehr effektiv. Ideal, um empfindliche Objekte, wie z. B. Lager, Dichtungen oder Naben am Fahrrad, zu schützen. Zuverlässige und präzise Reinigungsleistung auch an schwer erreichbaren Stellen. Adventure Kit – für die optimale Reinigung bei allen Abenteuern Das Multi Jet vereint 4 Strahlarten in einer einzigen Düse, bequem einstellbar durch Drehen am Düsenkopf. Der Saugschlauch ermöglicht es, Wasser von alternativen Wasserquellen, wie einem Kanister, einem Eimer oder einem Bach, zu nutzen. Die vielseitig einsetzbare Schrubbbürste kann direkt an der Pistole montiert werden und entfernt hartnäckige Verschmutzungen schnell und gründlich. Durchdachtes Aufbewahrungskonzept Minimaler Platzverbrauch – für die Lagerung kann das Gerät inklusive Schlauch und Pistole komplett im leeren Wassertank verstaut werden. Alternativ kann die praktische Zubehörtasche im Tank untergebracht werden. Einfach zu transportieren, platzsparend aufzubewahren. Einfache und komfortable Handhabung Schnell und ohne Aufwand einsatzbereit. Einfach Wasser einfüllen und sofort loslegen. Die Feststellfunktion an der Pistole ermöglicht kontinuierliches Sprühen ohne Kraftaufwand. Der 2,8 m lange Spiralschlauch bietet einen weiten Bewegungsradius. Vielfältige Zubehörwelten Umfangreiches Zubehör für die Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten optional erhältlich. Das passende Zubehör für jede Reinigungsaufgabe (Fahrrad, Outdoor-Equipment, Gartenmöbel, Hund und vieles mehr).