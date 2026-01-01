Mobile Outdoor Cleaner OC 7-18 Handheld Battery Set | Kärcher

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Mobile Outdoor Cleaner
Bestellnummer: 1.328-145.0
Akku-Gerät
1
Akkuplattform
18-V-Akkuplattform
Druck (bar)
max. 24
Druckbereich
Mitteldruck
Fördermenge (l/h)
200
Akkutyp
Lithium-Ionen-Akku
Spannung (V)
18
Kapazität (Ah)
2.5
Anzahl benötigter Akkus (Stück)
1
Laufzeit je Akkuladung (min)
14 30
Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 % (min)
44 83
Akkuladezeit mit Standardladegerät (min)
300
Ladestrom (A)
0.5
Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V)
100 - 240
Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz)
50 - 60
Farbe
Gelb
Gewicht ohne Zubehör (kg)
1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
2.5
Abmessungen (L × B × H) (mm)
277 x 75 x 231
Lieferumfang
Ausrüstung
Handbuch
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Produktinformationen
Handbuch
Anwendungsgebiete