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    Terrassenreiniger PCL 4 | Kärcher

    Kärcher Elektro-Bodenreiniger mit gelbem Gehäuse, schwarzem Griff und Bürstenkopf, Kabelanschluss sichtbar.

    Terrassenreiniger

    PCL 4

    Bestellnummer: 1.644-000.0

    • 2 rückwärts drehende Bürstenwalzen, integrierte regulierbare Wasserausbringung
    • Wasserverbrauch max. 180 l/h (Niederdruck)
    • Bürstenwalzen für Holzflächen