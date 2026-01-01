Terrassenreiniger PCL 6 | Kärcher

Mit dem elektrisch betriebenen PCL 6 werden Holzterrassen besonders komfortabel, gleichmäßig, schnell und gründlich von hartnäckigen Verschmutzungen befreit. Einfach das Gerät an den Gartenschlauch anschließen – schon kann mit der Reinigung begonnen werden. Dank der Kombination aus 4 rotierenden Bürstenwalzen und der regulierbaren Wasserzufuhr kann der Schmutz schnell und zuverlässig angefeuchtet sowie gleichzeitig abtransportiert werden. Mit seinem Schwebeeffekt sorgt der PCL 6 dafür, dass die Holz- oder WPC-Terrasse ohne jegliche Anstrengung gründlich sauber wird. Dabei wird nur so viel Wasser wie nötig verbraucht. Die Breite und Position der Walzen sind so ausgelegt, dass 2 Dielen in einem Schritt und bis an die Kante gereinigt werden können, was zusätzlich Zeit spart. Dank der austauschbaren Bürstenwalzen können neben Holz- und WPC-Belägen auch glatte und feinporige Steinfliesen und -platten gereinigt werden. Die Bürstenwalzen für Steinflächen sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Hocheffizientes Antriebskonzept Effizienter, stromsparender Motor zum Antrieb der 4 gegenläufig drehenden Bürstenwalzen. Ermöglicht eine besonders komfortable und mühelose Anwendung bei schneller, gründlicher und gleichmäßiger Reinigung. Vier hochwertige rotierende Bürstenwalzen (für Holzoberflächen im Lieferumfang enthalten) Holzflächen-Bürstenwalzen geeignet für die Reinigung von Holzterrassendielen und WPC-Belägen. Als Zubehör erhältliche Bürstenwalzen für Steinflächen geeignet für glatte und feinporige Steinfliesen und -platten. Quick Connect-Bürstenverschluss Schneller und einfacher Wechsel zwischen Bürstenwalzen für Holzflächen und Bürstenwalzen für Steinflächen (nicht im Lieferumfang enthalten). Wasserausbringung auf die zu reinigende Oberfläche durch 2 Spritzdüsen am Bürstengehäuse Anfeuchten, Lösen und Abtransportieren des Schmutzes in einem Arbeitsgang. Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen. Über ein Ventil regulierbare Wassermenge Wassersparende Reinigung. Wasser wird nach Bedarf der Reinigungsaufgabe eingesetzt. Spritzschutz Die Umgebung bleibt sauber. Das Schmutzwasser wird im Bürstengehäuse abgeleitet. Das Bürstengehäuse deckt die Bürsten annähernd komplett ab. Das Design des Bürstengehäuses ermöglicht eine randnahe Reinigung. Stufenlose Winkelverstellung des Stiels Ergonomische Arbeitsposition, da sich die Griffhöhe des Stiels an die Größe des Anwenders anpassen lässt. Aufbewahrungsposition Platzsparende Aufbewahrungsposition zum Schutz der Bürsten, wenn das Gerät nicht verwendet wird.