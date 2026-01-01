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    Terrassenreiniger PCL 6 | Kärcher

    Kärcher Elektro-Bodenreiniger mit gelbem Gehäuse und schwarzem Griff, zwei Bürstenrädern.

    Terrassenreiniger

    PCL 6

    Bestellnummer: 1.644-020.0

    • 4 gegenläufig drehende Bürstenwalzen, integrierte regulierbare Wasserausbringung
    • Wasserverbrauch max. 180 l/h (Niederdruck)
    • Bürstenwalzen für Holzflächen