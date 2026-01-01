10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Saugroboter mit Wischfunktion RCV 5 | Kärcher

    Kärcher Saugroboter in Weiß mit Ladestation, runde Form, transparente Frontabdeckung, Markenlogo oben.

    Saugroboter mit Wischfunktion

    RCV 5

    Bestellnummer: 1.269-640.0