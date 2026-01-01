Fensterroboter RCW 4 Extra+ | Kärcher

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Fensterroboter
Bestellnummer: 1.269-233.0
Volumen Reinigungsmitteltank (ml)
150
Flächenleistung je Tankfüllung (m²)
100
Reinigungsleistung (min/m²)
2.5
Saugleistung (Pa)
3000
Saugleistung maximal (Pa)
5000
Kabellänge (m)
5
Schallleistungspegel (dB(A))
77
Schalldruckpegel (dB(A))
62
Mindest-Fenstergröße (B x H) (cm)
40 x 40
Spannung (V)
100 - 240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Notversorgungs-Akkutyp
Lithium-Ionen-Akku
Kapazität Notversorgungs-Akku (Ah)
0.65
Spannung Notversorgungs-Akku (V)
14.8
Laufzeit Notversorgungs-Akku (min)
40
Farbe
Weiß
Gewicht ohne Zubehör (kg)
1.5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
2.7
Abmessungen (L × B × H) (mm)
264 x 256 x 72
Lieferumfang
Ausrüstung
Handbuch
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Produktinformationen
Anwendungsgebiete