Saugwischroboter mit Walze RVF 7 Comfort Extra | Kärcher

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Saugwischroboter mit Walze
Bestellnummer: 1.269-693.0
Akku-Gerät
1
Ladezeit Akku (min)
230
Akkutyp
Lithium-Ionen-Akku
Akkuspannung (V)
14.4
Akkukapazität (Ah)
5.2
Schallleistungspegel (dB(A))
67
Saugleistung (Pa)
13000
Frischwassertank (ml)
300
Schmutzwassertank (ml)
130
Schmutzbehälter (ml)
250
Reinigungsdauer pro Ladung (min)
150
Flächenleistung (m²)
160 60
Frischwasserbehälter Multifunktionsstation (l)
3
Schmutzwasserbehälter Multifunktionsstation (l)
2.4
Filterbeutel Multifunktionsstation (l)
4
Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V)
100 - 240
Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz)
50 - 60
Farbe
Weiß
Software Updates verfügbar bis
2032-12-31
Abmessungen Roboter (L x B x H) (mm)
105
Durchmesser Roboter (mm)
360
Abmessungen Multifuktionsstation (L x B x H) (mm)
450 x 400 x 520
Gewicht ohne Zubehör (kg)
5.6
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
20.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
350 x 350 x 105
Lieferumfang
Ausrüstung
Handbuch
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Produktinformationen
Anwendungsgebiete