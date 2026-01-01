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    Saugwischroboter mit Walze RVF 7 | Kärcher

    Kärcher Saugroboter mit schwarzer Oberseite und weißem Gehäuse, zwei gelbe Bedientasten.

    Saugwischroboter mit Walze

    RVF 7

    Bestellnummer: 1.269-680.0

    • LiDAR-Navigation, Objekterkennung, KI-Kamera und intelligente Schmutzerkennung
    • Wischwalze für Nassreinigung (anhebbar), Teppichsensor und Auto Boost
    • Ladestation, 2× Walze, 4× Seitenbürste, 2× Filter, RM 536