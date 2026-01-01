Dampfreiniger SC 3 EasyFix Go!Further | Kärcher

Der Dampfreiniger, der einen Schritt weiter geht – der limitiert verfügbare schwarze SC 3 EasyFix Go!Further aus 35 Prozent recyceltem Kunststoff⁴⁾ mit exklusivem Zubehör bietet beste Reinigungsergebnisse und hohen Komfort. Das Gerät ist nach nur 30 Sekunden Aufheizzeit startklar und beseitigt bis zu 99,999 % der Viren¹⁾ und 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien²⁾ auf Hartflächen. Die Bodendüse EasyFix mit flexiblem Gelenk und Lamellentechnologie sorgt bei der Anwendung für höchste Ergonomie und perfekte Reinigungsergebnisse. Die enthaltenen Re!Fibe-Bodentücher sind aus 100 Prozent recyceltem Polyester mit CiCLO®-Technologie⁵⁾ und lassen sich durch das komfortable Klettsystem mühelos an der Bodendüse fixieren und ohne Schmutzkontakt entfernen. Ein weiteres exklusives Zubehör ist die flexible Handdüse, die perfekt für die Reinigung hartnäckiger Verschmutzungen auf geraden und vor allem auch in gewölbten Flächen, wie zum Beispiel Waschbecken, Badewanne, geeignet ist. Der permanent wiederbefüllbare Wassertank ermöglicht unterbrechungsfreies Arbeiten, während die eingesetzte Entkalkungskartusche das Wasser selbstständig entkalkt, wodurch die Lebensdauer des Geräts steigt.

Kurze Aufheizzeit Mit nur 30 Sekunden Aufheizzeit ist das Gerät im Handumdrehen einsatzbereit. Bodenreinigungsset EasyFix mit flexiblem Gelenk an der Bodendüse und komfortabler Klettfixierung des Bodentuchs Optimale Reinigungsergebnisse auf verschiedensten Hartböden im Haushalt dank effizienter Lamellentechnologie Ergonomisches, effektives Reinigen mit vollem Bodenkontakt bei jeder Körpergröße dank flexiblem Düsengelenk. Nachhaltigkeitsmerkmale Design mit 35 % recyceltem Kunststoff⁴⁾. Durch den Einsatz der Entkalkungskartusche wird die Lebensdauer des Geräts um das Zehnfache verlängert³⁾. Dank des Re!Fibe-Tuchs, das aus 100 % recyceltem Polyester mit CiCLO®-Technologie hergestellt ist⁵⁾, wird die Belastung der Gewässer durch Mikroplastik verringert⁶⁾. Nonstop-Dampf und integrierte Entkalkungskartusche Der Tank ist jederzeit problemlos befüllbar – für Nonstop-Dampf ohne Arbeitsunterbrechung. Multifunktionale Zubehörausstattung Bedarfsgerechte Reinigung verschiedener Oberflächen per Bodendüse, Handdüse, Rundbürste und vielem mehr. Bodentuch und Überzug für die Handdüse Für gründliche Reinigungsergebnisse und noch besseres Lösen und Aufnehmen von Schmutz. Kindersicherung an der Dampfpistole Ein Verschlusssystem bietet sicheren Schutz vor unsachgemäßem Gebrauch durch spielende Kleinkinder. 2-stufige Dampfmengenregulierung Die Dampfmenge lässt sich individuell an die jeweilige Oberfläche und den Verschmutzungsgrad anpassen. Zubehöraufbewahrung und Parkposition Komfortable Zubehörverstauung. Parkposition für einfaches Abstellen der Bodendüse bei Arbeitsunterbrechung. On/Off-Schalter am Gerät Bedienerfreundliches Ein- und Ausschalten des Gerätes.