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    Dampfreiniger SC 3 EasyFix Go!Further | Kärcher

    Kärcher Dampfreiniger mit Zubehör: Bodendüse, Handdüse, Rundbürste, Entkalkungspatrone und zwei Mikrofaser-Bodentücher.

    Dampfreiniger

    SC 3 EasyFix Go!Further

    Bestellnummer: 1.513-665.0

    • Permanent befüllbarer Tank für unterbrechungsfreies Arbeiten
    • Schon nach 30 Sekunden einsatzbereit; kein zusätzliches Entkalken dank Entkalkungstechnologie
    • Mit Bodenreinigungsset EasyFix
    ¹⁾
    Bei der punktuellen Reinigung mit dem Kärcher-Dampfreiniger, d. h. einer Bedampfungsdauer von 30 Sekunden auf maximaler Dampfstufe bei direktem Kontakt mit der zu reinigenden Oberfläche, können 99,999 % der behüllten Viren, wie Influenzaviren (mit Ausnahme des Hepatitis-B-Virus), auf haushaltsüblichen, glatten Hartflächen entfernt werden (Testkeim: Modifiziertes Vacciniavirus Ankara).
    ²⁾
    Bei der Reinigung mit einer Reinigungsgeschwindigkeit von 30 cm/s auf maximaler Dampfstufe und bei direktem Kontakt mit der zu reinigenden Oberfläche werden 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien auf haushaltsüblichen, glatten Hartflächen abgetötet (Testkeim: Enterococcus hirae).
    ³⁾
    Durch den Einsatz der Entkalkungskartusche wird die Lebensdauer des Geräts um das Zehnfache verlängert (bezogen auf den Betrieb ohne Kartusche, einer Wasserhärte von 20 °dH und einer Karbonathärte von 15 °dH, basierend auf internen Tests). Regelmäßiger Austausch der Entkalkungskartusche erforderlich.
    ⁴⁾
    Nur Gerät, alle Kunststoffteile ohne Zubehör.
    ⁵⁾
    Klettverschluss ausgenommen.
    ⁶⁾
    Jedes Mal, wenn Textilien gewaschen werden, werden Mikrofasern freigesetzt, die in unsere Ozeane gelangen. Die Zersetzung von Polyesterfasern mit CiCLO®-Technologie beträgt 94,3 % in 3,7 Jahren, während die Zersetzung von normalen Polyesterfasern nur 4,9 % in 3,7 Jahren beträgt (gemäß der Norm ASTM D6691). Dieser Stoff ist nicht kompostierbar. Die Entsorgung erfolgt gemäß der örtlichen Abfallbeseitigungsvorschriften. Das CiCLO®-Logo und die Marken sind eingetragene Marken von Intrinsic Advanced Materials, LLC.