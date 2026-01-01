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    Dampfreiniger SC 4 Deluxe | Kärcher

    Kärcher Dampfreiniger mit Zubehör: Bodendüse, Bürstenaufsätze, Verlängerungsrohre, Reinigungstücher und Bedienungsanleitung.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    IF Design Award 2023

    Dampfreiniger

    SC 4 Deluxe

    Bestellnummer: 1.513-460.0

    • 130 m² Flächenleistung/Tankfüllung, 2250 W Heizleistung
    • Entnehmbarer Tank, Aufheizzeit 3 min
    • Multifunktionales Zubehör
    ¹⁾
    Bei der punktuellen Reinigung mit dem Kärcher-Dampfreiniger, d. h. einer Bedampfungsdauer von 30 Sekunden auf maximaler Dampfstufe bei direktem Kontakt mit der zu reinigenden Oberfläche, können 99,999 % der behüllten Viren, wie Influenzaviren (mit Ausnahme des Hepatitis-B-Virus), auf haushaltsüblichen, glatten Hartflächen entfernt werden (Testkeim: Modifiziertes Vacciniavirus Ankara).
    ²⁾
    Bei der Reinigung mit einer Reinigungsgeschwindigkeit von 30 cm/s auf maximaler Dampfstufe und bei direktem Kontakt mit der zu reinigenden Oberfläche werden 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien auf haushaltsüblichen, glatten Hartflächen abgetötet (Testkeim: Enterococcus hirae).