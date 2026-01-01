Dampfreiniger SC 4 Deluxe | Kärcher

Der Dampfreiniger SC 4 Deluxe reinigt mit 4,0 bar kraftvoll und beseitigt bis zu 99,999 % der Viren¹⁾ und 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien²⁾ auf Hartflächen. Der Tank ist entnehmbar und permanent wiederbefüllbar und garantiert so unterbrechungsfreies Reinigen. Das extragroße integrierte Zubehöraufbewahrungsfach sorgt für eine komfortable Verstauung von Zubehör, Kabel und Schlauch direkt am Gerät. Weitere Features sind das LED-Leuchtband zur Anzeige des Betriebsmodus, die Bodendüse EasyFix mit flexiblem Gelenk für höchste Ergonomie, innovative Lamellentechnologie, praktisches Klettsystem für das Bodentuch und das vielfältige Zubehör für die Beseitigung von hartnäckigem Schmutz auf Fliesen, Kochfeldern, Dunstabzugshauben und in Fugen. Außerdem lässt sich mit der 3-stufigen Dampfregulierung die Dampfmenge immer perfekt an die Oberfläche und den Schmutz anpassen.

Permanent wiederbefüllbarer abnehmbarer Wassertank Unterbrechungsfreies Reinigen und komfortable Wasserbefüllung. Komfortable Zubehöraufbewahrung und Parkposition Bequemes Verstauen von Zubehören, Verlängerungsrohren, Kabel und Dampfschlauch. Parkposition für einfaches Abstellen der Bodendüse bei Arbeitsunterbrechung. Bodenreinigungsset EasyFix mit flexiblem Gelenk an der Bodendüse und komfortabler Klettfixierung des Bodentuchs Optimale Reinigungsergebnisse auf verschiedensten Hartböden im Haushalt dank effizienter Lamellentechnik. Berührungsloser Tuchwechsel ohne Schmutzkontakt und komfortables Anbringen des Bodentuchs dank Klettsystem. Ergonomisches, effektives Reinigen mit vollem Bodenkontakt bei jeder Körpergröße dank flexiblem Düsengelenk. LED-Leuchtanzeige am Gerät Leuchtet die LED-Anzeige rot, heizt das Gerät noch auf. Bei grün ist das Gerät betriebsbereit. Multifunktionale Zubehörausstattung Bedarfsgerechte Reinigung verschiedener Oberflächen per Bodendüse, Handdüse, Rundbürste und vielem mehr. Bodentuch und Überzug für die Handdüse Für gründliche Reinigungsergebnisse und noch besseres Lösen und Aufnehmen von Schmutz. Kindersicherung an der Dampfpistole Ein Verschlusssystem bietet sicheren Schutz vor unsachgemäßem Gebrauch durch spielende Kleinkinder. 3-stufige Dampfmengenregulierung Die Dampfmenge lässt sich an die Oberfläche und den Verschmutzungsgrad anpassen. On-/Off-Drehregler am Gerät Bedienerfreundliches Ein- und Ausschalten des Geräts.