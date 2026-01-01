Dampfreiniger SC 4 EasyFix | Kärcher

Der Dampfreiniger SC 4 EasyFix steht für hohen Komfort und zeichnet sich durch ein integriertes Kabelfach, ein Aufbewahrungsfach für Zubehör und eine Parkposition für die Bodendüse aus. Die Bodendüse EasyFix garantiert dank ihres flexiblen Gelenks höchste Ergonomie und dank Lamellentechnologie blitzsaubere Ergebnisse. Durch das komfortable Klettsystem lässt sich das Mikrofaser-Bodentuch einfach und schnell an der Bodendüse fixieren und ohne Schmutzkontakt entfernen. Mit der 2-stufigen Dampfregulierung kann die Dampfintensität an Oberfläche und Verschmutzung angepasst werden. Das vielfältige Zubehör bringt Fliesen, Kochfeld, Dunstabzugshaube und sogar kleinste Ritzen schnell wieder zum Glänzen – auch bei hartnäckigen Verschmutzungen. Der permanent wiederbefüllbare und abnehmbare Wassertank ermöglicht ein unterbrechungsfreies Reinigen. Der SC 4 EasyFix reinigt ohne Chemie und ist so gut wie überall im Haushalt einsetzbar. Bei gründlicher Reinigung mit dem Kärcher Dampfreiniger werden bis zu 99,999% der Coronaviren¹⁾ und 99,99% aller haushaltsüblichen Bakterien²⁾ auf haushaltsüblichen Hartflächen beseitigt.

Permanent wiederbefüllbarer abnehmbarer Wassertank Unterbrechungsfreies Reinigen und komfortable Wasserbefüllung. Bodenreinigungsset EasyFix mit flexiblem Gelenk an der Bodendüse und komfortabler Klettfixierung des Bodentuchs Optimale Reinigungsergebnisse auf verschiedensten Hartböden im Haushalt dank effizienter Lamellentechnologie. Berührungsloser Tuchwechsel ohne Schmutzkontakt und komfortables Anbringen des Bodentuchs dank Klettsystem. Ergonomisches, effektives Reinigen mit vollem Bodenkontakt bei jeder Körpergröße dank flexiblem Düsengelenk. Integriertes Fach zur Kabelaufbewahrung Sichere Aufbewahrung von Kabel und weiterem Zubehör. Multifunktionale Zubehörausstattung Bedarfsgerechte Reinigung verschiedener Oberflächen per Bodendüse, Handdüse, Rundbürste und vielem mehr. Bodentuch und Überzug für die Handdüse aus hochwertiger Mikrofaser Für gründliche Reinigungsergebnisse und noch besseres Lösen und Aufnehmen von Schmutz. Kindersicherung an der Dampfpistole Ein Verschlusssystem bietet sicheren Schutz vor unsachgemäßem Gebrauch durch spielende Kleinkinder. 2-stufige Dampfmengenregulierung Die Dampfmenge lässt sich individuell an die jeweilige Oberfläche und den Verschmutzungsgrad anpassen. Zubehöraufbewahrung und Parkposition Komfortable Zubehörverstauung. Parkposition für einfaches Abstellen der Bodendüse bei Arbeitsunterbrechung. On/Off-Schalter am Gerät Bedienerfreundliches Ein- und Ausschalten des Geräts.