Dampfreiniger SC 5 Deluxe Signature Line | Kärcher

Nur unsere innovativsten, leistungsstärksten Produkte tragen die Unterschrift von Technikpionier und Firmengründer Alfred Kärcher. Der neue SC 5 Deluxe Signature Line: Auf einen Blick als bestes Kärcher Gerät seiner Kategorie erkennbar. Unser Top-Dampfreiniger SC 5 Deluxe Signature Line macht hygienisches Reinigen zur Entspannungsübung. High-End-Funktionen wie die an Oberfläche und Verschmutzungsgrad anpassbare Dampfleistung oder die VapoHydro-Funktion, mit der zusätzlich zum Dampf heißes Wasser zugeschaltet werden kann, sorgen schon während der Arbeit für echte WOW-Momente. Der Tank ist entnehmbar und permanent wiederbefüllbar und garantiert so unterbrechungsfreies Reinigen. Dank Echtzeit-LED-Display ist erkennbar, wie schnell das Gerät einsatzbereit ist, und dank eingebautem Zubehörfach ist nach getaner Arbeit nicht nur das eigene Zuhause ordentlich.

Signature Line-Benefits Die Unterschrift von Firmengründer Alfred Kärcher kennzeichnet das Produkt als bestes Kärcher Gerät seiner Kategorie. Weitere exklusive Vorteile sind der App Support und eine Garantieverlängerung. Echtzeit-LED-Temperaturanzeige Der Aufheizvorgang lässt sich in Echtzeit verfolgen bis zur max. Temperatur von 150 °C. Komfortable Zubehöraufbewahrung und Parkposition Bequemes Verstauen von Zubehören, Verlängerungsrohren, Kabel und Dampfschlauch. VapoHydro-Funktion Zusätzlich zum Dampf lässt sich heißes Wasser zuschalten. So wird hartnäckiger Schmutz noch leichter gelöst und einfach weggespült. Permanent wiederbefüllbarer abnehmbarer Wassertank Für unterbrechungsfreies Reinigen und komfortable Wasserbefüllung. Bodenreinigungsset EasyFix mit flexiblem Gelenk an der Bodendüse und komfortabler Klettfixierung des Bodentuchs Optimale Reinigungsergebnisse auf verschiedensten Hartböden im Haushalt dank effizienter Lamellentechnik. Berührungsloser Tuchwechsel ohne Schmutzkontakt und komfortables Anbringen des Bodentuchs dank Klettsystem. Ergonomisches, effektives Reinigen mit vollem Bodenkontakt bei jeder Körpergröße dank flexiblem Düsengelenk. Multifunktionale Zubehörausstattung Bedarfsgerechte Reinigung verschiedener Oberflächen per Bodendüse, Handdüse, Rundbürste und vielem mehr. Kindersicherung an der Dampfpistole Ein Verschlusssystem bietet sicheren Schutz vor unsachgemäßem Gebrauch durch spielende Kleinkinder. 3-stufige Dampfmengenregulierung Die Dampfmenge lässt sich an die Oberfläche und den Verschmutzungsgrad anpassen. On-/Off-Drehregler am Gerät Bedienerfreundliches Ein- und Ausschalten des Geräts.