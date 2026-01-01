Dampfreiniger SC 5 EasyFix Iron Plug | Kärcher

Mit Volldampf reinigen und bügeln? Kein Problem für den SC 5 EasyFix von Kärcher. Denn der stärkste Dampfreiniger seiner Klasse (4,2 Bar Dampfdruck) verfügt auch über eine Anschlussmöglichkeit für ein Dampfdruck-Bügeleisen. Bei gründlicher Reinigung mit dem Kärcher Dampfreiniger werden bis zu 99,999 % der Viren¹⁾ und 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien²⁾ auf haushaltsüblichen Hartflächen beseitigt. Mit vielfältigem Zubehör werden Fliesen, Kochfeld, Dunstabzugshaube und sogar kleinste Ritzen optimal sauber – ob leicht oder hartnäckig verschmutzt. Die Bodendüse EasyFix mit flexiblem Gelenk ermöglicht ein ergonomisches Arbeiten. Und die Lamellentechnologie garantiert perfekte Reinigungsergebnisse. Das Bodentuch lässt sich bequem an der Bodendüse fixieren und ohne Schmutzkontakt entfernen. Die VapoHydro-Funktion entfernt hartnäckigen Schmutz durch die Zuschaltung von heißem Wasser noch einfacher. Die Dampfintensität ist regulierbar und an Oberfläche und Verschmutzung anpassbar. Der Wassertank ist abnehmbar und permanent wiederbefüllbar: ideal für unterbrechungsfreies Reinigen. Weitere Extras: integriertes Kabelfach, Zubehöraufbewahrungsfach, Parkposition für die Bodendüse.

VapoHydro-Funktion Zuschaltung von heißem Wasser zusätzlich zum Dampf. So wird Schmutz leichter gelöst und einfach weggespült. Für noch bessere Reinigungsergebnisse. Bodenreinigungsset EasyFix mit flexiblem Gelenk an der Bodendüse und komfortabler Klettfixierung des Bodentuchs Optimale Reinigungsergebnisse auf verschiedensten Hartböden im Haushalt dank effizienter Lamellentechnologie. Berührungsloser Tuchwechsel ohne Schmutzkontakt und komfortables Anbringen des Bodentuchs dank Klettsystem. Ergonomisches, effektives Reinigen mit vollem Bodenkontakt bei jeder Körpergröße dank flexiblem Düsengelenk. Permanent wiederbefüllbarer abnehmbarer Wassertank Für unterbrechungsfreies Reinigen und komfortable Wasserbefüllung. Multifunktionale Zubehörausstattung Bedarfsgerechte Reinigung verschiedener Oberflächen per Bodendüse, Handdüse, Rundbürste und vielem mehr. Bodentuch und Überzug für die Handdüse Für gründliche Reinigungsergebnisse und noch besseres Lösen und Aufnehmen von Schmutz. Kindersicherung an der Dampfpistole Ein Verschlusssystem bietet sicheren Schutz vor unsachgemäßem Gebrauch durch spielende Kleinkinder. 4-stufige Dampfmengenregulierung Die Dampfmenge lässt sich individuell an die jeweilige Oberfläche und den Verschmutzungsgrad anpassen. Zubehöraufbewahrung und Parkposition Komfortable Zubehörverstauung. Parkposition für einfaches Abstellen der Bodendüse bei Arbeitsunterbrechung. On-/Off-Drehregler am Gerät Bedienerfreundliches Ein- und Ausschalten des Geräts. Integriertes Fach zur Kabelaufbewahrung Sichere Aufbewahrung von Kabel und weiterem Zubehör.