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    Schlauch Performance Plus 1/2" - 20m | Kärcher

    Grauer und gelber Kärcher Gartenschlauch, aufgerollt, mit sichtbarer Struktur und glänzender Oberfläche.

    Schlauch Performance Plus 1/2" - 20m

    Bestellnummer: 2.645-318.0

    Flexibel und extrem knickfest dank des hochwertigen Mehrschichtgewebes: der neue Gartenschlauch Performance Plus 1/2" mit einer Länge von 20 m. Ermöglicht den ständigen Wasserdurchfluss.