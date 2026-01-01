10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Schlauch Performance Plus 1/2" - 50m | Kärcher

    Grauer und gelber Gartenschlauch, eng aufgerollt, mit einem sichtbaren offenen Ende.

    Schlauch Performance Plus 1/2" - 50m

    Bestellnummer: 2.645-319.0

    Extrem knickfest, besonders robust und flexibel dank des hochwertigen Mehrschichtgewebes: der neue, 50 m lange Gartenschlauch Performance Plus 1/2" für ständigen Wasserdurchfluss.