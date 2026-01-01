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    Schlauch Performance Premium 1/2" - 50m | Kärcher

    Schwarzer Kärcher Gartenschlauch, eng aufgerollt, mit sichtbarem Markenlogo auf der Seite.

    Schlauch Performance Premium 1/2" - 50m

    Bestellnummer: 2.645-325.0

    Die Schlauchinnovation von Kärcher: der besonders flexible und knickfeste Performance Premium-Gartenschlauch. Durchmesser: 1/2". Länge: 50 m. Mit Kärcher Premium Anti-Torsion Technology.