Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 50 m | Kärcher

Der PrimoFlex® Qualitäts-Schlauch mit einem Durchmesser von 1/2" und einer Länge von 50 m eignet sich ideal zur Bewässerung kleiner bis großer Flächen und Gärten. Der 3-lagige Gartenschlauch mit druckfester gewebter Armierung ist phthalatfrei (< 0,1 %), kadmium-, barium- und bleifrei - und damit gesundheitlich vollkommen unbedenklich. Die wetterbeständige Anti-UV-Außenschicht schützt das Material und die lichtundurchlässige Zwischenschicht verhindert Algenbildung im Schlauch. Der Berstdruck beträgt 24 bar. Daneben zeichnet sich der Schlauch durch hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C aus. Auf diesen Gartenschlauch gewähren wir 12 Jahre Garantie. Die Gartenschläuche der Kärcher Bewässerungslinie präsentieren sich äußerst flexibel, robust und knickfest. Die Vorteile liegen auf der Hand: Lange Lebensdauer und einfache Handhabung. Denn Bewässern mit Kärcher ist Bewässerung mit Köpfchen.
12 Jahre Garantie
Garantiert Langlebigkeit
Berstdruck 24 bar
Garantiert Robustheit.
Handlicher Gartenschlauch mit druckfester gewebter Armierung
Für eine leichte Handhabung.
Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C
Garantiert Robustheit.
Kadmium-, barium und bleifrei
Gesundheitlich und umweltfreundlich
Lichtundurchlässige Zwischenschicht verhindert Algenbildung im Schlauch
Garantiert Robustheit und Langlebigkeit.
Phthalatfreier (< 0,1 %) Qualitäts-Gartenschlauch
Gesundheitlich und umweltfreundlich
Wetterbeständige Anti-UV-Außenschicht
Garantiert Robustheit.