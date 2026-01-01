10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Akku-Waschsauger SE 3-18 Compact Home Battery Set 5.0-F | Kärcher

    Kärcher Akku-Staubsauger mit Zubehör: Akku, Ladegerät und gelbes Benutzerhandbuch auf weißem Hintergrund.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    IF Design Award 2024

    Akku-Waschsauger

    SE 3-18 Compact Home Battery Set 5.0-F

    Bestellnummer: 1.081-508.0

    • Mobiler Polsterreiniger, ideal für die Autoinnenreinigung mit 12 min Laufzeit
    • Kompakt, mobil, flexibel, hygienische Durchspülfunktion
    • Waschpolsterdüse, Waschfugendüse, RM 519 (100 ml), 2,5 Ah Akku, Schnelllader