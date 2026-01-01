Akku-Waschsauger SE 3-18 Compact Home Battery Set 5.0-F | Kärcher

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Akku-Waschsauger
Bestellnummer: 1.081-508.0
Akku-Gerät
1
Akkuplattform
18-V-Akkuplattform
Nennleistungsaufnahme (W)
184
Arbeitsbreite (mm)
75
Behälterinhalt Frischwasser (l)
1.7
Behälterinhalt Schmutzwasser (l)
2.9
Akkutyp
Lithium-Ionen-Akku
Spannung (V)
18
Kapazität (Ah)
5
Laufzeit je Akkuladung (min)
ca. 24
Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 % (min)
90 134
Ladestrom (A)
2.5
Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V)
100 - 240
Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz)
50 - 60
Farbe
Weiß
Gewicht ohne Zubehör (kg)
3.6
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
7
Abmessungen (L × B × H) (mm)
414 x 225 x 261
Lieferumfang
Ausrüstung
Handbuch
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Produktinformationen
Anwendungsgebiete