Waschsauger SE 3 Compact Home | Kärcher

Fasertiefe Reinigung und kompakte Bauform: Der Waschsauger SE 3 Compact Home reinigt textile Oberflächen kraftvoll, energieeffizient und rückstandsfrei. Dank der kompakten Bauweise ist das Gerät nicht nur handlich, sondern auch platzsparend zu verstauen, sodass es auch bei unvorhergesehenen Verschmutzungen schnell für die gründliche und komfortable Tiefenreinigung einsatzbereit ist. Schmutz wird von Polstermöbeln, Läufern und kleinen Teppichen schnell und effektiv entfernt. Der lange und flexible Saugschlauch mit innen liegendem Reinigungsmittelschlauch garantiert hohen Komfort und Flexibilität auch bei schwer zugänglichen Stellen. Das lange Kabel sorgt für einen maximalen Bewegungsradius. Mit praktischen Aufbewahrungsmöglichkeiten am Gerät sind alle Zubehöre stets griffbereit. Das 2-in-1-Tanksystem ermöglicht die Anwendung ohne Schmutzkontakt. Und auch nach der Reinigung überzeugt der Waschsauger mit seiner hygienischen Durchspülfunktion, um Bakterien- und Geruchsbildung zu unterbinden. Inklusive Waschpolsterdüse, Waschfugendüse und Reinigungsmittel.

Bewährte Kärcher Technologie für optimale Reinigungsergebnisse Fasertiefe Reinigung von textilen Oberflächen. Geringe Restfeuchte für eine schnelle Trocknung textiler Oberflächen. Mühelose und schnelle Reinigung durch effiziente Sprühextraktions-Reinigungsmethode in Kombination mit kraftvollem und zugleich energieeffizientem Motor. Speziell entwickelte Zubehöre zur komfortablen Tiefenreinigung Mit der Waschpolsterdüse lassen sich tiefsitzende Verschmutzungen schnell und einfach reinigen, während die Waschfugendüse die Reinigung von besonders schwer zu erreichenden Stellen einfacher macht. Integrierter Sprühschlauch für hohen Komfort während des Reinigens. Langer, hochflexibler Saugschlauch für eine bequeme Reinigung. Hygienische Durchspülfunktion Nach der Reinigung wird das Gerät mit Hilfe der Durchspülfunktion gesäubert. Das beseitigt Schmutzreste und vermeidet unangenehme Gerüche durch Bakterienbildung. Ermöglicht eine sofortige Verstauung des sauberen Geräts. Besonders kompaktes und platzsparendes Gerät Flexibel einsetzbar, auch an engen oder schwer zugänglichen Stellen. Mit praktischem Handgriff für einen schnellen und komfortablen Transport des Geräts. Platzsparende Geräteverstauung. 2-Tank-System Einfaches Befüllen des Frischwassertanks. Komfortables Entnehmen und Entleeren des Schmutzwassertanks ohne Schmutzkontakt. Hochflexibler 2-in-1-Schlauch Integrierter Sprühschlauch für hohen Komfort während des Reinigens. Langer, hochflexibler Saugschlauch für eine bequeme Reinigung. Mit Drehgelenk am Schlauch für noch mehr Bewegungsfreiheit. Praktische Zubehör- und Schlauchaufbewahrung Bequemer Transport mit nur einer Hand: Alle beiliegenden Zubehöre sowie der Schlauch können direkt am Gerät verstaut werden. Alle Zubehöre sind immer am Gerät angebracht und dadurch auch sicher am Einsatzort dabei. Ablagefläche für kleine Zubehöre Praktisch für die Zwischenablage während des Reinigens. Ideal für Schwämme, Lappen und andere Kleinteile. Einfache und komfortable Handhabung Bedienerfreundliches Ein- und Ausschalten des Gerätes. Intuitive Bedienung. Sofort bereit für die Reinigung.