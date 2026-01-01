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    Flachsaugende Tauchpumpe SP 9.000 Flat | Kärcher

    Gelbe Kärcher Tauchpumpe mit schwarzem Sockel und Kabel, seitlich mit Wasseranschluss.

    Flachsaugende Tauchpumpe

    SP 9.000 Flat

    Bestellnummer: 1.645-810.0

    • Max. Fördermenge < 9000 l/h, Förderhöhe 6 m, Druck bis max. 0,6 bar
    • Flachabsaugung, Schwimmschalter, keramische Gleitringdichtung
    • Schlauchanschlussstück