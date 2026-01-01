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    Schmutzwasser-Tauchpumpe SP 9.500 Dirt | Kärcher

    Gelbe und schwarze Kärcher Tauchpumpe mit Kabel und Schwimmerschalter, auf weißem Hintergrund.

    Schmutzwasser-Tauchpumpe

    SP 9.500 Dirt

    Bestellnummer: 1.645-800.0

    • Max. Fördermenge < 9500 l/h, Förderhöhe 6 m, Druck bis max. 0,6 bar
    • Keramische Gleitringdichtung, Schwimmschalter, Quick Connect-Anschluss
    • Schlauchanschlussstück