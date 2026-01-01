Dampfsauger SV 7 | Kärcher

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Dampfsauger
Bestellnummer: 1.439-490.0
Max. Leistung (W)
2200
Wassereinfüllmenge Kessel (l)
0.45
Max. Dampfdruck (bar)
4
Wasserfilter (l)
1.2
Vakuum (mbar / kPa)
210 / 21
Kabellänge (m)
6
Aufheizzeit (min)
5
Tankinhalt (l)
0.5
Dampfausstoß (g/min)
80
Filtersystem
Wasserfilter und HEPA Filter
Heizleistung (W)
1100
Permanentbefüllung
1
zusätzliches Aufsaugvolumen (l)
0.6
Farbe
Weiß
Gewicht ohne Zubehör (kg)
9.4
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
15.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
515 x 336 x 340
Lieferumfang
Ausrüstung
Produktinformationen
Anwendungsgebiete