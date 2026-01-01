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    Dampfsauger SV 7 | Kärcher

    Kärcher Dampfreiniger mit Zubehör: verschiedene Düsen, Bürsten, Filter und Reinigungsaufsätze auf weißem Hintergrund.

    Dampfsauger

    SV 7

    Bestellnummer: 1.439-490.0

    • 2200 W Heizleistung, 4 bar Dampfdruck
    • Permanent wiederbefüllbarer Wassertank, Aufheizzeit 5 min
    • Multifunktionales Zubehör