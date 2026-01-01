Akku-Staubsauger VC 7 Signature Line | Kärcher

10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Akku-Staubsauger
Bestellnummer: 1.198-750.0
Akku-Gerät
1
Anzahl der Stromphasen (Ph)
1
Spannung (V)
100 - 240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Schallleistungspegel (dB(A))
78
Behältergröße (ml)
800
Akkutyp
Lithium-Ionen-Akku
Spannung (V)
25.2
Kapazität (Ah)
2.5
Laufzeit je Akkuladung (min)
ca. 60 ca. 8
Akkuladezeit mit Standardladegerät (min)
220
Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V)
220 - 240
Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz)
50 - 60
Farbe
Weiß
Gewicht ohne Zubehör (kg)
2.6
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
6.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
235 x 266 x 1130
Lieferumfang
Ausrüstung
Handbuch
Lesen Sie das Handbuch ganz einfach online.
Produktinformationen
Anwendungsgebiete