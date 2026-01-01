Akku-Staubsauger VC 7 Signature Line | Kärcher

Nur unsere innovativsten und leistungsstärksten Produkte tragen die Unterschrift von Technikpionier und Firmengründer Alfred Kärcher. Dadurch ist der neue VC 7 Signature Line auf einen Blick als bestes Gerät seiner Kategorie erkennbar. Mit Highlights wie dem Dust Sensor, der aktiven Bodendüse oder der 2-stufigen Leistungsregelung setzt er auch bei Reinigungsergebnissen und Laufzeit neue Maßstäbe. Dank zweitem Akku ist der VC 7 Signature Line jederzeit einsatzbereit, um in großen Haushalten schnell klar Schiff zu machen.

Signature Line-Benefits Die Unterschrift von Firmengründer Alfred Kärcher kennzeichnet das Produkt als bestes Kärcher Gerät seiner Kategorie. Weitere exklusive Vorteile sind der App Support und eine Garantieverlängerung. Zweiter Akku Für endlose Laufzeit. Dust-Sensor-Technologie Automatische Stauberkennung und Leistungsregulierung. Längere Laufzeit durch intelligente Leistungsanpassung. Kinderleichtes und müheloses Staubsaugen. Aktive Bodendüse Optimale Schmutzaufnahme durch motorisierte Rolle. Hohe Wendigkeit und sehr gute Unterfahrbarkeit von Möbeln. Sorgt für zuverlässige Reinigung der Oberflächen. Durchdachtes Filtersystem 3-stufiges Filtersystem mit Zyklon-, Lufteinlass- und HEPA-Hygienefilter. HEPA-Hygienefilter (EN 1822:1998) für besonders saubere Abluft. Einfache 1-Klick-Filterentleerung. Einfache Bedienbarkeit Je nach Anwendung lässt sich die Leistung schnell und einfach den Erfordernissen anpassen. Optionaler Boost-Modus. Inklusive Caps Lock zur leichteren Bedienung. Intuitives Feedback und Ladeanzeige Feedback und Fehlermeldungen über leicht verständliche LED-Anzeige. Übersichtliche Batterieanzeige. Wandhalterung inklusive Ladeoption Dank der Wandhalterung kann das Gerät schnell und einfach verstaut werden. Komfortables Laden durch einfaches Einhängen.