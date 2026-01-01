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    Akku-Staubsauger VC 7 Signature Line | Kärcher

    Kärcher Akku-Staubsauger mit Zubehör: Ladestation, Bürstenaufsätze, Akku.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    Reddot Design Award 2023
    Focus Open 2023 Special Mention

    Akku-Staubsauger

    VC 7 Signature Line

    Bestellnummer: 1.198-750.0

    • Mit Signature Line-Benefits wie App Support und Garantieverlängerung
    • Smarter Dust Sensor maximiert die Akkulaufzeit auf 60 Minuten
    • Saugstarker BLDC-Motor