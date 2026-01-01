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    Matratzensauger VCH 4 UVClean | Kärcher

    Kärcher Matratzenreiniger mit schwarzem Griff und transparentem Staubbehälter auf weißem Hintergrund.

    Matratzensauger

    VCH 4 UVClean

    Bestellnummer: 1.198-412.0

    • Hygienische textile Tiefenreinigung, 3-fach-Technologie
    • Saugleistung 500 W, vibrierende Klopfwalze, UV-Technologie, 2-Kammer-Container
    • Schaumfilter, Motorschutzfilter