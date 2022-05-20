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    Nass-/Trockensauger WD 4 S V-20/5/22 | Kärcher

    Kärcher Nass- und Trockensauger mit Zubehör: Bodendüse, Fugendüse, Filter und Staubbeutel. Gelbes Gehäuse mit schwarzem Schlauch.

    Auszeichnungen und exklusives Sortiment

    IF Design Award 2022

    Nass-/Trockensauger

    WD 4 S V-20/5/22

    Bestellnummer: 1.628-260.0

    • Patentierte Filterentnahmetechnik, Blasfunktion
    • 1100 W Nennleistungsaufnahme, 20-l-Edelstahlbehälter, 5 m Kabel, 2,2 m Schlauch
    • Flachfaltenfilter, Bodendüse, Fugendüse, Vliesfilterbeutel