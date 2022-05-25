Nass-/Trockensauger WD 5 Control P 25/5/22 | Kärcher

Erleben Sie mühelose Sauberkeit mit dem WD 5 Control P 25/5/22, der dank seiner hohen Saugkraft und Energieeffizienz mühelos trockenen, nassen, feinen und groben Schmutz entfernt und für makellose Ergebnisse sorgt. Maximale Freiheit erleben Sie mit der innovativen 2-in-1 Remote Control: Sie startet und stoppt den Nass-/Trockensauger bequem per Bluetoothfernbedienung oder lässt ihn dank Vibrationserkennung automatisch beim Einsatz von Akku-Elektrowerkzeugen starten. Die patentierte Filterentnahmetechnik ermöglicht einen Wechsel des Flachfaltenfilters ohne Schmutzkontakt, während die Abreinigungsfunktion die volle Saugleistung blitzschnell wiederherstellt. Die integrierte Gerätesteckdose macht den WD 5 Control P auch zum idealen Partner für kabelgebundene Elektrowerkzeuge. Passen Sie die Saugleistung stufenlos mit der Power Control-Funktion an und nutzen Sie die praktische Blasfunktion für filigrane Arbeiten. Der Sauger besitzt einen robusten 25-Liter-Behälter, 5 Meter Kabel, 2,2 Meter Saugschlauch und eine sichere Lenkrollenbremse. Dazu kommt die clevere Schlauch-, Kabel- und Zubehöraufbewahrung direkt am Gerätekopf.

2-in-1 Remote Control 1. Funktion: Ermöglicht das komfortable Starten und Stoppen des Nass-/Trockensaugers mittels Bluetoothverbindung durch das Drücken der Fernbedienung direkt am Saugschlauch. 2-in-1 Remote Control: automatische Vibrationserkennung 2. Funktion: Im Automatik-Modus wird mittels Vibrationserkennung der Nass-/Trockensauger automatisch an- und ausgeschaltet, sobald das Akku-Elektrowerkzeug an- oder ausgeschaltet wird. Im Automatik-Modus saugt der Nass-/Trockensauger nach Abschalten des Akku-Power-Tools noch für ein paar Sekunden nach, um alle Staub- und Schmutzreste aufzunehmen. Für staubfreies Arbeiten! Extra Steckdose für die Arbeit mit Kabel-Elektrowerkzeugen Schmutz, der beim Hobeln, Sägen oder Schleifen entsteht, wird direkt abgesaugt. Der Sauger wird automatisch über das Elektrowerkzeug an- bzw. ausgeschaltet. Power Control Die Saugleistung des Geräts lässt sich über den Drehschalter stufenlos regulieren (min. bis max.) und wird so allen Anforderungen gerecht. Filterreinigung und patentierte Filterentnahmetechnik Starke Impuls-Luftstöße befördern per Knopfdruck den Schmutz aus dem Filter in den Behälter. Sekundenschneller und einfachster Ausbau des Filters durch Herausklappen der Filterkassette – ganz ohne Schmutzkontakt. Praktische Blasfunktion Überall dort, wo Saugen nicht möglich ist, hilft die praktische Blasfunktion. Mühelose Schmutzentfernung, z. B. aus einem Kiesbeet. Schonende Reinigung empfindlicher Flächen oder filigraner Gegenstände. Lenkrollenbremse Sicherer Stand des Nass-/Trockensaugers bei Neigungen bis zu 10°. Schlauch-, Kabel- und Zubehöraufbewahrung am Gerätekopf Platzsparende Verstauung des Saugschlauchs durch Einhängen am Gerätekopf. Intuitive Fixierungsmöglichkeit, sowohl für Rechts- als auch Linkshänder geeignet. Filter Control-System für anhaltend hohe Saugleistung Vliesfilterbeutel 3-lagiges Vliesmaterial, extrem reißfest. Für länger anhaltende Saugleistung und hohen Staubrückhalt. Nachhaltigkeitsmerkmale Design mit 20 % recyceltem Kunststoff¹⁾.