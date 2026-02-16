Produkte
Das Profi Sortiment für gewerbliche und industrielle Anwender jeder Branche
Wir bieten mit unserem Professional Sortiment die Komplettlösung für Ihre Reinigungsaufgabe, als funktionelles, abgestimmtes System – innovative und effiziente Branchenlösungen. Robust und zuverlässig. Effizient und wirtschaftlich. Leicht und leise. Handlich und hygienisch einwandfrei. Das Kärcher System. Für Profis von Profis.
LANDLUFT TRIFFT HOCHDRUCK.
Als Mitglied in den Bauern- und Winzerverbänden erhalten Sie jetzt Sonderkonditionen auf unsere speziellen Reinigungslösungen für die Landwirtschaft.
SAUBERE LUFT, SICHERE ARBEIT
Entdecken Sie jetzt unsere förderfähigen Sicherheitssauger der Klasse M und H, um gefährliche und lungengängige Feinstäube sicher zu beseitigen.
Maximale Wendigkeit
Der K-Mop 46 überzeugt durch intuitives Handling und mühelosen Einsatz – die perfekte Wahl für effiziente Sauberkeit in jedem Objekt.
GROSS. ZÜGIG. REINIGEN.
Sichern Sie sich jetzt 36 Monate Garantie auf unser vielfältiges Sortiment an Kehr- und Scheuersaugmaschinen sowie kostenlose Produkt-Sets für die manuelle Reinigung.*
SAUBERER DEAL!
Tauschen Sie Ihr Altgerät gegen einen neuen Industriesauger von Kärcher und sparen Sie beim Kauf eines neuen Industriesaugers, Entstaubers sowie des passenden Zubehörs*.
REINIGEN MIT STIEL.
Entdecken Sie unsere förderfähigen Kärcher Teleskopstiele und Teleskopstangensysteme – als Mitglied der BG BAU bekommen Sie jetzt bis zu 50 % der Anschaffungskosten erstattet!*
IHRE INVESTITION ZAHLT SICH AUS
Wussten Sie, dass Sie Ihre Investitionen beim Kauf eines Kärcher-Geräts clever abschreiben können? Jetzt bis zu 30 % Sonderabschreibung sichern!*
Kurzer Einsatz? Einfach mieten.
Mietgeräte direkt vom Hersteller – die erste Wahl für Profis & Heimwerker. Mit den Kärcher Mietgeräten nutzen Sie immer genau das Gerät, das für Ihre Anwendung optimal ist.
Was immer Sie sich vornehmen, wir haben das richtige Professional Gerät für Sie. Mit unserem Produktberater finden Sie im Handumdrehen genau die Ausstattung, die optimal zu Ihrer konkreten Reinigungsaufgabe passt.
PRODUKTNEUHEITEN AUS DEM BEREICH PROFESSIONAL
Entdecken Sie alle Neuheiten aus dem Professional Sortiment im Bereich Hochdruckreiniger, Scheuersaugmaschinen, Industriesauger, Nass- und Trockensauger, Kehrmaschinen und vieles mehr.