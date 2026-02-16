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    Professional - Für gewerbliche und industrielle Anwender | Kärcher

    Das Profi Sortiment für gewerbliche und industrielle Anwender jeder Branche

    Wir bieten mit unserem Professional Sortiment die Komplettlösung für Ihre Reinigungsaufgabe, als funktionelles, abgestimmtes System – innovative und effiziente Branchenlösungen. Robust und zuverlässig. Effizient und wirtschaftlich. Leicht und leise. Handlich und hygienisch einwandfrei. Das Kärcher System. Für Profis von Profis.

    LANDLUFT TRIFFT HOCHDRUCK.

    Als Mitglied in den Bauern- und Winzerverbänden erhalten Sie jetzt Sonderkonditionen auf unsere speziellen Reinigungslösungen für die Landwirtschaft.

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    SAUBERE LUFT, SICHERE ARBEIT

    Entdecken Sie jetzt unsere förderfähigen Sicherheitssauger der Klasse M und H, um gefährliche und lungengängige Feinstäube sicher zu beseitigen.

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    Maximale Wendigkeit

    Der K-Mop 46 überzeugt durch intuitives Handling und mühelosen Einsatz – die perfekte Wahl für effiziente Sauberkeit in jedem Objekt.

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    Kärcher K-Mop 46

    GROSS. ZÜGIG. REINIGEN.

    Sichern Sie sich jetzt 36 Monate Garantie auf unser vielfältiges Sortiment an Kehr- und Scheuersaugmaschinen sowie kostenlose Produkt-Sets für die manuelle Reinigung.*

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    SAUBERER DEAL!

    Tauschen Sie Ihr Altgerät gegen einen neuen Industriesauger von Kärcher und sparen Sie beim Kauf eines neuen Industriesaugers, Entstaubers sowie des passenden Zubehörs*.

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    REINIGEN MIT STIEL.

    Entdecken Sie unsere förderfähigen Kärcher Teleskopstiele und Teleskopstangensysteme – als Mitglied der BG BAU bekommen Sie jetzt bis zu 50 % der Anschaffungskosten erstattet!*

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    IHRE INVESTITION ZAHLT SICH AUS

    Wussten Sie, dass Sie Ihre Investitionen beim Kauf eines Kärcher-Geräts clever abschreiben können? Jetzt bis zu 30 % Sonderabschreibung sichern!*

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    Kurzer Einsatz? Einfach mieten.

    Mietgeräte direkt vom Hersteller – die erste Wahl für Profis & Heimwerker. Mit den Kärcher Mietgeräten nutzen Sie immer genau das Gerät, das für Ihre Anwendung optimal ist.

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    Produkte

    Das Profi Sortiment für gewerbliche und industrielle Anwender jeder Branche

    PRODUKTE ENTDECKEN
    small 2608 Content Modul B2 B Zubehoer

    Original-Zubehör

    Mit dem Kärcher Original-Zubehör optimieren Sie die Leistung und erweitern den Einsatzbereich Ihrer Reinigungsgeräte.

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    Reinigungsmittel

    Zusammen mit genau auf bestimmte Aufgaben abgestimmten Reinigungsmitteln bringen Kärcher Geräte Höchstleistung.

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    Kärcher Professional Produktberater

    Was immer Sie sich vornehmen, wir haben das richtige Professional Gerät für Sie. Mit unserem Produktberater finden Sie im Handumdrehen genau die Ausstattung, die optimal zu Ihrer konkreten Reinigungsaufgabe passt.

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    Mülltonnen reinigen

    Lösungen, die auf Ihre Branche zugeschnitten sind.

    Automotive

      

    Baugewerbe

        

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    Produktneuheiten

    PRODUKTNEUHEITEN AUS DEM BEREICH PROFESSIONAL

    Entdecken Sie alle Neuheiten aus dem Professional Sortiment im Bereich Hochdruckreiniger, Scheuersaugmaschinen, Industriesauger, Nass- und Trockensauger, Kehrmaschinen und vieles mehr. 

    ZU DEN NEUHEITEN
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    Die neu gestaltete Online-Plattform und der Shop bieten Geschäftskunden wie Ihnen einen klaren Überblick über Ihre Preise, Bestellungen und Rechnungen.

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    Der Mietpark von Kärcher bietet Ihnen maximale Flexibilität in jedem Bereich.