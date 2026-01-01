Feldspritze reinigen | Kärcher

Pflanzenschutzspritze nach rechtlichen Vorgaben reinigen
Pflanzenschutzmittel stehen durchaus in einer kontroversen Diskussion, wobei zu berücksichtigen ist, welche Mittel und welche Mengen mit welcher Pflanzenschutz-Gerätetechnik auf das Feld ausgebracht werden. Im Normalfall handelt es sich um geringe Dosierungen, die auf entsprechend große Flächen verteilt werden. Moderne Maschinen helfen dabei, den Einsatz zusätzlich zu reduzieren: Mähdrescher erstellen bei der Feldarbeit Ertragskarten, die Aufschluss geben über das notwendige Maß an Düngung. Pflanzenschutz kann, je nach Ausführung der Maschinen, sogar punktuell pro Schädlingspflanze ausgebracht werden.