Feldspritze reinigen | Kärcher

Um ein gutes Ergebnis zu erzielen und alle Rückstände des Pflanzenschutzmittels zu beseitigen, sollte die Anbaufeldspritze von oben nach unten gründlich abgewaschen werden. Besonders schmutzige Stellen wie der Bereich um den Einfülldom oder das Spritzgestänge müssen länger, mit höherer Aufmerksamkeit und aufgrund der komplexen Strukturen aus unterschiedlichen Richtungen gereinigt werden. Auch die Räder einer angehängten Feldspritze dürfen nicht vergessen werden. Im Bereich von empfindlicher Elektronik, Hydraulik und Sensorik sollte man den Wasserdruck reduzieren und mit größerem Abstand arbeiten. Das Abwasser mit dem stark verdünnten Pflanzenschutzmittel kann auf der Grünfläche versickern.