Automotive | Kärcher

10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!
Kostenloser Versand ab 50,00€
Lieferung direkt vom Hersteller
Sichere Bestellung dank SSL-Verschlüsselung
Das eigene Auto ist eine Herzensangelegenheit. Daher wünschen sich Kunden nicht nur ein auf Hochglanz poliertes Fahrzeug, sondern legen auch Wert auf eine saubere Umgebung – sei es beim Autokauf, bei ihrem Werkstattbesuch oder an der Tankstelle. Um eine makellose Sauberkeit zu erzielen, gilt es vielseitige, anspruchsvolle Aufgaben zu erfüllen.
Bei uns finden Sie passenden Geräte, um kurzzeitige oder einmalige Reinigungsaufgaben zu erledigen. Unsere Mietgeräte bieten Ihnen maximale Flexibilität in jedem Bereich.
Kärcher hat eine große Auswahl an Reinigungsmitteln speziell für den Einsatz in Ihrem Autohaus oder Ihrer Tankstelle. Als Teil der Kärcher Systemlösung ergänzen diese optimal unsere Maschinen und Zubehöre.
Der Name Kärcher steht weltweit für innovative Technik und Kundenzufriedenheit in verschiedensten Anwendungen. Aus unserer Kompetenz entstehen zukunftsweisende und effiziente Lösungen für den Handel, mit denen Ihre Bedürfnisse vorbildlich erfüllt werden.