Automotive | Kärcher

Für eine hohe Wirtschaftlichkeit müssen Ihre Reinigungsgeräte optimale Leistung erbringen. Um diese zu gewährleisten, bieten wir über den Kauf hinaus individuelle Servicepakete an. Mit fachgerechten Inspektionen bis hin zum Full Service stehen wir Ihnen zur Seite, während Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können – Ihren Erfolg.

Entdecken Sie jetzt unsere verschiedenen Servicepakete und lassen Sie sich begeistern.