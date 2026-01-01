Wesentlicher Bestandteil einer Biogasanlage ist der Fermenter. Darin wird ein Substrat aus landwirtschaftlichen Produkten wie Gülle, Mais-, Getreide- oder Grassilage durch Bakterienkulturen fermentiert. Das in diesem Prozess entstehende Biogas besteht hauptsächlich aus Methan (50-65 %) und Kohlendioxid (35-50 %). Ein Generator bzw. mehrere Generatoren erzeugen daraus Strom, der in das Netz eingespeist wird, oder Wärme für den eigenen Betrieb.

Alternativ können Landwirte das Gas durch eine Biogasaufbereitungsanlage veredeln und direkt in das Erdgasnetz einspeisen. Dies lohnt sich allerdings nur bei großen Anlagen. Das aus der Fermentierung verbliebene Substrat gelangt in den Nachgärer bzw. den Nachgärbehälter, von wo aus es als Dünger wieder in den landwirtschaftlichen Kreislauf eingebracht wird.