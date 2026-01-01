Bodenbeläge reinigen: Ein Plus für Hygiene, Optik und Werterhalt | Kärcher

Bodenbeläge reinigen: Fachgerecht und effizient
Schon in der Unterhaltsreinigung gibt es große Unterschiede bei der Arbeit mit verschiedenen Belägen. Plakatives Beispiel: Während Flecken auf Teppichböden am besten gleich nach Entstehung mit einem Flecken-Detachurmittel entfernt werden, sind auf Hartböden je nach Schmutzmenge ein Mopp oder eine Scheuersaugmaschine gefragt. Lose Verschmutzungen können immer mit Elektrobesen, Trockensauger oder Kehrsaugmaschine beseitigt werden, abhängig von der zu reinigenden Fläche.