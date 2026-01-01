Empfangsbereich reinigen | Kärcher

Erster Eindruck: sauber
Fünf Minuten am Empfang beim Anwalt, zehn Minuten warten auf den Check-in im Hotel – Empfangsräume sind in der Regel nicht die Bereiche mit der höchsten Verweildauer. Jedoch weisen sie einen regen Publikumsverkehr auf und sind zudem Räume, in denen typischerweise zahlreiche Interaktionen stattfinden. Man füllt ein Formular aus, unterhält sich mit dem Personal, man bezahlt, man unterschreibt, man nimmt kurz Platz, bis man an der Reihe ist. Dementsprechend zahlreich sind also auch die Flächen, die berührt werden und die rasch verschmutzen können.