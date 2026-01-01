Reinigung und Desinfektion in der Fischerei

Meerestiere wie Fische, Garnelen, Hummer & Co. sind weltweit beliebte Nahrungsmittel. Allein der Fischkonsum erreichte gemäß der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) im Jahr 2020 einen Pro-Kopf-Rekordwert von 20,5 Kilogramm. Neben dem traditionellen Fangen von wildlebenden Fischen oder Krebstieren existiert der Wirtschaftszweig der Fischzucht, um die Weltbevölkerung mit Nahrungsmitteln aus dem Wasser zu versorgen. In allen Bereichen der Fischerei sind die Reinigung und Desinfektion elementar bedeutend – angefangen bei der Zucht bis zum Transport innerhalb der Anlagen.