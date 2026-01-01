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    Hygienemaßnahmen in der Fischerei | Kärcher

    Reinigung und Desinfektion in der Fischerei

    Um die Versorgung mit Nahrungsmitteln aus dem Wasser sicherzustellen, wird neben der Fangfischerei zunehmend auf die kontrollierte Aufzucht von Fischen, Krebstieren und Co. gesetzt. Eins haben beide Wirtschaftszweige gemeinsam: Reinigung und Desinfektion sind elementar bedeutend.

    Reinigung und Desinfektion in der Fischerei

    Beliebte Nahrungsmittel aus der Fischerei

    Meerestiere wie Fische, Garnelen, Hummer & Co. sind weltweit beliebte Nahrungsmittel. Allein der Fischkonsum erreichte gemäß der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) im Jahr 2020 einen Pro-Kopf-Rekordwert von 20,5 Kilogramm. Neben dem traditionellen Fangen von wildlebenden Fischen oder Krebstieren existiert der Wirtschaftszweig der Fischzucht, um die Weltbevölkerung mit Nahrungsmitteln aus dem Wasser zu versorgen. In allen Bereichen der Fischerei sind die Reinigung und Desinfektion elementar bedeutend – angefangen bei der Zucht bis zum Transport innerhalb der Anlagen.

    Reinigungsaufgaben in der Fischerei

    Reinigung in der Fischzucht

    Reinigung in der Fischzucht

    Reinigung in der Fangfischerei

    Reinigung in der Fangfischerei

    Reinigung beim Fischtransport

    Reinigung beim Fischtransport

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