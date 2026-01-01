Reinigung in der Fischzucht

Fischzucht und Aquakultur – diese Begriffe stehen für die kontrollierte Aufzucht von im Wasser lebenden Organismen. Dabei ist die Produktion von Nahrungsmitteln, also Fischen, Krebstieren & Co., sehr bedeutend, aber auch die Algenzucht für die chemische, pharmazeutische und lebensmitteltechnische Industrie sowie den Futtermittelmarkt ist ein bedeutender Zweig von Aquakulturen.
Die verschiedenen Anlagen zur Brut und Zucht von Fischen und Krebstieren wie Garnelen, Hummer oder Langusten – sogenannte Krustentiere – unterscheiden sich in ihren Aufgaben: In Hatchery-Anlagen finden die Brut und Aufzucht vom Fischei zum Fingerling statt. In geschlossenen Kreislaufanlagen werden die Tiere danach für die weitere Mast und das Wachstum gehalten. Eines haben aber alle Anlagen gemeinsam: Reinigung und Desinfektion sind elementar bedeutend. Die Vorgehensweise muss an die unterschiedlichen Anlagen angepasst sein. So wird das Einbringen von Krankheitserregern verhindert und der Tierbestand geschützt, um letztlich den wirtschaftlichen Erfolg der Fischzucht-Unternehmen zu sichern.