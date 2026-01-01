Reinigung in der Fischzucht

Bei Fischen existieren nach aktuellen Erkenntnissen keine tödlichen Krankheiten im Sinne einer Seuche. Auftretende Krankheiten wie Seeläuse beim Lachs behindern das Wachstum der Tiere, sind aber nicht tödlich für den Fischbestand. Größere Sterblichkeitsraten treten meist als Folge von Veränderungen im Wasser auf, etwa durch Unreinheiten oder technische Defekte. Bei Krebstieren wie Garnelen hingegen sind tödliche Seuchen bekannt – die Herkunft ist aber noch nicht im Detail erforscht. Neben einer gründlichen Reinigung existieren deshalb zum Verhindern von Keimeinbringungen in die Zuchtanlagen vor allem in Europa und Nordamerika sogenannte Schwarz-Weiß-Konzepte – also strikte räumliche und visuelle Trennungen von Bereichen. Dazu müssen die Mitarbeiter etwa beim Übertritt vom Büro in den Produktionsbereich einen Schuh- und Kleiderwechsel vollziehen.

Eine Desinfektion in den Anlagen sollte regelmäßig nach der Reinigung erfolgen. Desinfektion ist ein chemisches und physikalisches Verfahren, um Mikroorganismen abzutöten und deren Anzahl auf ein Niveau zu bringen, das nicht gesundheitsschädlich ist. Die dabei entstehenden reinen, biologischen Oberflächen in den Tanks und Becken sollen den Tieren einen keimfreien Start in ihrer neuen Umgebung ermöglichen. Eine Desinfektion setzt saubere und trockene Oberflächen voraus – sind die Flächen noch feucht, werden die Desinfektionsmittel (stark) verdünnt und können nicht mehr ausreichend wirken. Bei Aufbringung auf stehendes Wasser wie eine Pfütze wirken die Desinfektionsmittel gar nicht. Es gibt nur einige wenige Mittel, die eine Nass-in-nass-Desinfektion zulassen. Ist das gewollt, sollten entsprechende Desinfektionsmittel eingesetzt werden. Nach der Reinigung und Desinfektion der Tanks und Becken können die Anlagen für die nächste Wiederbefüllung vorbereitet werden. Anschließend kann der Kreislauf vom Ei zum Fingerling mit anschließender Aufzucht und Mast unter strikten Hygienemaßnahmen von Neuem beginnen.