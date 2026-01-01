Geflügelhaltung: Schutz der Tiere durch Stallhygiene | Kärcher

In der Geflügelhaltung senkt die regelmäßige Reinigung des Stalls den Infektionsdruck durch Viren, Pilze, Bakterien und Parasiten, und das Immunsystem der Tiere wird nicht unnötig belastet. Doch die Reinigung und Desinfektion betreffen nicht nur den Stall. Auch die Vorräume, Wintergärten, befestigten Ausläufe, Zugänge und Geräte müssen in den Reinigungsturnus aufgenommen werden. Ebenso wichtig ist es, das Betriebsgelände rund um den Stall zu reinigen, denn ein sauberer Hof verringert das allgemeine Infektionsrisiko in der Geflügelhaltung enorm. Mangelt es an Hygiene im Betrieb, sorgen Verunreinigungen und Staub für Leistungseinbußen und Gesundheitsprobleme.

Darüber hinaus sorgt die konsequente Kontrolle und Reinigung der Silos dafür, dass wirtschaftliche Einbußen vermieden werden und die Tiergesundheit nicht durch Schadnager, andere Schädlinge oder Schimmel gefährdet wird. Transportfahrzeuge für Tiere sind ebenfalls ein wesentlicher Bestandteil der Kette – sie sollten daher regelmäßig gereinigt und desinfiziert werden, um eine Übertragung von Krankheitserregern zu verhindern.