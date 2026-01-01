Kartoffellager von Chlorpropham befreien

Keine Zulassung mehr für Chlorpropham – Entfernen aller Rückstände
Im Herbst 2019 hat die EU-Kommission entschieden, die Zulassung für das Anti-Keimmittel Chlorpropham nicht zu verlängern. Von der PVC (Potato Value Chain) wird empfohlen, das Mittel nicht mehr zu verwenden. Die Abverkaufsfrist galt bis zum 31. Januar 2020, die Aufbrauchfrist endete zum 8. Oktober 2020. Reste sind zu diesem Datum entsorgungspflichtig. Betroffen sind 22 Pflanzenschutzmittel: Neo-Stop Starter, Neonet Start, Gro-Stop Ready, Polder Hot Fog, MitoFOG HN, Polder basic, Kartoffel-Keimstop, Polder Dust, Neo-Stop L300, NeoNet 300 HN, Polder Ultra 600, MitoFog 600, Gro-Stop Electro, Gro-Stop Basis, Cipc 300 EC, Keimstop 300 EC, Gro-Stop 1% DP, Kartoffelschutz Tixit Neu, Neo-Stop, Neonet Dust, Neo-Stop L500 und Gro-Stop Fog.