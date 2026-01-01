Kartoffellager von Chlorpropham befreien

Ein geeigneter Staubsauger mit Verlängerungsschlauch stellt sicher, dass Staub und die darin enthaltenen CIPC-Partikel nicht aufgewirbelt, sondern von Wänden und anderen Oberflächen aufgenommen werden. Bei hartnäckigen Verschmutzungen helfen mechanische Hilfen wie Bürsten oder Kratzer.

Der Staubsaugerfilter sollte regelmäßig gereinigt und bei Bedarf gewechselt werden. Um die Arbeit zu erleichtern, empfehlen sich Modelle mit automatischer Filterabreinigung. Der eingesammelte Schmutz kann in dafür vorgesehenen Auffangbeuteln entsorgt werden.