Landmaschinen reinigen | Kärcher

Schritt 1: Vorbereitung und Kabine reinigen

Ist der geeignete Reinigungsplatz gewählt, wird zunächst der Bedienstand/die Kabine innen trocken gereinigt, inklusive Scheiben und Kabinenluftfilter, Sieben und Vorfiltern. Nass-/Trockensauger, Reinigungsmittel und Tücher helfen dabei.

Schritt 2: Einweichen und Reinigungsmittel aufbringen

Grober Schmutz wird mechanisch oder mit Luft entfernt, dann werden alle Klappen von Antrieben oder Kühlerpaketen geöffnet. Alle Bauteile sollte man mit dem Hochdruckreiniger und ausreichend Wasser intensiv benetzen, um den Schmutz einzuweichen und anzulösen.

Anschließend mithilfe der Becher-Schaumlanze alle Außenflächen mit einem für Landmaschinen geeigneten Reiniger bedecken und Schaum einwirken lassen.



Schritt 3: Reinigung mit Heißwasser-Hochdruckreiniger

Persönliche Schutzausrüstung tragen und den gut eingeweichten Schmutz mit Heißwasser-Hochdruck entfernen. Von unten nach oben arbeiten und bei Bedarf Reinigungspassagen erstellen.

Empfindliche Bauteile schonend oder indirekt reinigen und alle Abdeckungen und Wartungsklappen kontrollieren. Nachspülen, wo erforderlich.



Schritt 4: Trockenzeit

Beim Trocknen falls nötig Restwasser absaugen oder wegblasen. Saubere Maschine auf Schäden untersuchen und gegebenenfalls Reparatur vornehmen. Beleuchtung und Armaturen prüfen, falls vorhanden, Kabinenscheiben von außen reinigen.



Schritt 5: Wartung und Pflege

Wartungsplan des Herstellers abarbeiten, nach Bedienungsanleitung Wartungspunkte bearbeiten, beispielsweise fetten. Alle Kühlerpakete, Wartungsklappen wieder in Position bringen. Wo nötig, Konservierungsmittel aufbringen. Für die Feststellung der Betriebsfähigkeit je nach Bedarf Funktionstest durchführen.