Der Maul- und Klauenseuche (MKS) vorzubeugen und sie zu bekämpfen ist eine Aufgabe, die Landwirte und Tierärzte weltweit beschäftigt. Sie ist eine gefährliche Infektionskrankheit, die vor allem Rinder, Schweine, Schafe und Ziegen befällt. Auch wild lebende Wiederkäuer wie Rehe und Hirsche können an Maul- und Klauenseuche erkranken, ebenso Wildschweine.

Das MKS-Virus ist hoch ansteckend und weltweit eine der wirtschaftlich folgenschwersten Tierseuchen. Deswegen ist es so wichtig, alle irgend möglichen Maßnahmen zur Vorbeugung der Maul- und Klauenseuche zu ergreifen – und die Krankheit im Falle eines Ausbruchs wirksam zu bekämpfen. Vor allem bei der Vorbeugung und am Ende eines Ausbruchs spielt die Hygiene in den Ställen, im Betrieb und beim Transport von Tieren eine entscheidende Rolle.

Die Maul- und Klauenseuche kann beim Menschen nicht ausbrechen, allerdings kann Stall- und Transportpersonal zur Verbreitung des Virus beitragen und sollte sich deshalb unbedingt an die Hygieneregeln halten.