Melkstandreinigung für hochwertige Milchproduktion | Kärcher

Damit Keime nicht von einem Tier zum nächsten weiter verbreitet werden, empfiehlt sich nach jeder Melkschicht eine gründliche Unterhaltsreinigung des gesamten Melkhauses und des Melkbereichs.

Mit einem Hochdruckreiniger sollten dabei nicht nur das Melkkarussell, sondern auch der Vorwartebereich und die Triebwege gesäubert und auf Vordermann gebracht werden. Gekachelte Wände, geflieste Böden und jede Menge Edelstahl bei Technik und Stallausrüstung schaffen beste Voraussetzungen für eine schnelle und gründliche Reinigung. Ein besonderes Augenmerk sollte bei der Reinigung auch auf das Melkgeschirr und andere Melkanlagenteile gelegt werden, die mit Schmutz in Berührung kommen.

Mehrmals wöchentlich sollten zusätzlich geeignete Reinigungsmittel mit der Schaumlanze aufgetragen werden, um Infektionsketten zu unterbrechen und alle Rückstände zu entfernen. Alkalische Reiniger entfernen wirksam Kot-, Eiweiß-, Milch- und Fettrückstände. Gegen Kalk-, Rost-, Urinstein eignen sich saure Reinigungsmittel.