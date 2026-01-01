Hygienemaßnahmen im Obst- und Gemüseanbau | Kärcher

Nach der Ernte erreicht das Obst und Gemüse den Lager- und Logistikbereich. Hier wird die Ware nach Größe und Qualität klassifiziert und anschließend in Körbe, Transportkisten oder auf Paletten verpackt. Auch hier ist eine gründliche Reinigung von großer Bedeutung, um der Einnistung von Schädlingen und Krankheitserregern und damit einer Wertminderung des Lagerguts vorzubeugen. Um wirtschaftliche Schäden sowie Hygiene- und Gesundheitsrisiken zu vermeiden, benötigt man daher effiziente und leistungsstarke Reinigungstechnik.

Der Einsatz von chemischen Substanzen im Obst- und Gemüseanbau, wie das Kartoffel-Keimhemmungsmittel Chlorpropham, ist in einigen Ländern reguliert oder sogar nicht mehr zugelassen. Um Rückstände zu beseitigen oder Grenzwerte einzuhalten, ist eine gründliche und systematische Reinigung aller kritischen Bereiche von den Ober- und Unterflurkanälen über die Lagerausrüstung bis hin zu den Maschinen notwendig.

Vermarktet man die eigenen Erzeugnisse in einem Hofladen, so ist das Erscheinungsbild des gesamten Hofs entscheidend für die Zufriedenheit der Kunden. Für einen guten ersten Eindruck empfiehlt es sich, Hof und Grünanlagen regelmäßig zu pflegen. Befinden sich Kunden im Verkaufsraum, ist eine saubere Umgebung ausschlaggebend für ihr Wohlempfinden.