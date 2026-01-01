Hygienemaßnahmen im Obst- und Gemüseanbau | Kärcher

Obst- und Gemüseanbau: Beste Wachstumsbedingungen
Egal wie angebaut wird – die zentrale Aufgabe im Obst- und Gemüseanbau ist es, bestmögliche Lebensbedingungen für die Pflanzen zu schaffen. Das gelingt mit der gründlichen Reinigung von Böden und Glasdächern im Gewächshaus bis hin zu den Maschinen zur Bodenbearbeitung auf dem Feld.
Im Gewächshaus bedarf es entsprechender Maßnahmen, damit die Faktoren Licht, Temperatur und Luftzufuhr konstant für die (jungen) Pflanzen im Obst- und Gemüseanbau bleiben. Dazu gehören eine gründliche Reinigung und Desinfektion. Denn nicht nur Pflanzen fühlen sich in der Umgebung eines Gewächshauses heimisch, auch Keime, Schädlinge & Co. mögen die Wärme und hohe Luftfeuchtigkeit. Auf dem Feld lassen sich durch die Reinigung von Anbaugeräten wie Kartoffelleger und -roder Infektionsketten durchbrechen, sodass Schädlinge wie der Drahtwurm nicht von einem Acker zum nächsten getragen werden.