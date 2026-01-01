Oldtimer restaurieren

Nicht bei jedem Schaden ist eine aufwendige Reparatur nötig. Smart Repair umfasst eine Reihe von Techniken, mit denen kleine Schäden am und im Fahrzeug schnell und günstig repariert werden können – Smart steht dabei für Small Middle Area Repair Technologies. Gearbeitet wird immer nur an der beschädigten Stelle direkt am Fahrzeug, ohne, dass Bauteile demontiert werden. So macht das Ausbeulen ohne Lackieren (AOL) aufwändiges Spachteln, Schleifen oder eine Neulackierung überflüssig. Zudem bleibt der Originallack erhalten, weshalb kein Wertverlust am Fahrzeug entsteht.
Werden oberflächliche, kleine Lackschäden behoben, so greift man auf die sogenannte Spot Repair-Methode zurück. Tiefe Lackkratzer lassen sich auffüllen, schleifen, lackieren und polieren. Ziel der Spotlackierung ist es, dass farbliche Übergänge nach der Reparatur nicht sichtbar sind. Ein auf diese Weise gut gepflegter Lack kann den Wert eines Oldtimers sogar deutlich steigern.