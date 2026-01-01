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    Oldtimer restaurieren | Kärcher

    Oldtimer restaurieren

    Die Restaurierung und Pflege exklusiver Oldtimer ist aufwändig und erfordert innen wie außen fachgerechtes Arbeiten und die entsprechende Technik. Ob vorbereitende Reinigung, Aufbereitungsmaßnahmen oder Wartungsreinigung via Trockeneisstrahlen im Innen- und Außenbereich – es gibt einige Tipps und Tricks, die die Arbeit erleichtern.

    Kärcher: Oldtimer restaurieren

    Vorbereitung ist alles: Wenn Reinigung Reparaturbedarf sichtbar macht

    Bei der Fahrzeugaufbereitung und Reinigung im Innenraum gibt es viele Aspekte zu beachten, wobei man es bei Oldtimern häufig mit empfindlichen Materialien zu tun hat. Für jeden Bereich sind aber Reinigungs- und Aufbereitungsmethoden verfügbar, die fachgerechtes, effizientes Arbeiten ermöglichen.

    Oberflächen im Blick: Schonend und gründlich reinigen

    Um eine erste Reinigung durchzuführen, sind schonende Methoden wie staubbindendes Wischen mit Mikrofasertücher und/oder -handschuhen sowie Arbeiten mit wenig Druck gefragt. Textile Oberflächen lassen sich mit Staubsauger und Turbodüse gut von losen und haftenden Verschmutzungen befreien. Leder- oder Kunstledersitze müssen vorsichtig abgesaugt werden, damit keine Streifen oder Kratzer zurückbleiben – ein Saugpinsel eignet sich gut für empfindliche Materialien.

    Staubbinden Wischen mit einem Kärcher-Mikrofasertuch

    Tipp – Beschädigungen sichtbar machen:

    Durch eine gründliche Reinigung des Innenraums werden gegebenenfalls Beschädigungen, kleine Kratzer oder Löcher sichtbar, die instandgesetzt werden müssen.

    Erhalten statt erneuern: Sprühextraktion für Sitzpolster

    Hat sich mit der Zeit ein leichter, gleichmäßiger Schleier auf Sitzpolstern gebildet, so lässt sich die Optik mit einem feuchte Mikrofasertuch auffrischen. Handelt es sich um Flecken, die bereits seit langem im Material festsitzen und sich nicht entfernen lassen, ist das Sprühextraktionsgerät eine sehr gute Lösung. Es sprüht mit Reinigungsmittel versetztes Wasser auf und saugt das Polster wieder ab.

    Ältere oder lange nicht gereinigte Polster müssen in der Regel mehrfach abgesaugt werden, da das Verfahren mit jedem Arbeitsgang den Schmutz einige Zentimeter näher an die Oberfläche zieht. Diese Art der Restauration und Aufbereitung schafft die Möglichkeit, Sitzbezüge gründlich zu reinigen und zu erhalten, so dass sie nicht erneuert werden müssen.

    Sitzpolster mit einem Kärcher Sprühextraktionsgerät reinigen

    Tipp – Reinigungsmittel richtig wählen:

    Bei der Wahl des Reinigungsmittels sollte man darauf achten, dass es tensidfrei ist, eine gute Wirkung hat und keine Rückstände hinterlässt. Häufig sind die bei der Sprühextraktion verwendeten Reinigungsmittel auch ohne Duft – wenn der Kunde es wünscht, kann danach ein Textilerfrischer für die entsprechende Wohlfühlatmosphäre sorgen.

    Tipp – Akkugeräte erleichtern die Arbeit:

    Mittlerweile ist ein akkubetriebenes Sprühextraktionsgerät am Markt erhältlich, das kabellos und kompakt den Einsatz bei der Oldtimer-Restaurierung nochmals stark vereinfacht.

    Fahrzeugaufbereitung und Reinigung

    Fahrzeugaufbereitung und Reinigung

    Ob klassische Fahrzeugaufbereitung, Kfz-Reinigung im Autohaus, Mietwagen-Verleih und Firmenflotten oder Pflege exklusiver Oldtimer und Sportwägen: Wo Fahrzeuge kontinuierlich gereinigt und gepflegt werden, erhöht sich die Lebensdauer und der Werterhalt ist sichergestellt. Die richtige Technik und die richtige Arbeitsweise führen schnell und nachhaltig ans Ziel.

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    Trockeneisstrahlen in der Oldtimer-Restaurierung: Schonend und effizient

    Trockeneisstrahlen ist ein sehr schonendes, effizientes Verfahren, um hartnäckige Schmutzbeläge wie Öle, Lacke, Fette, Teer, Klebstoffe oder Silikon- und Gummirückstände von unterschiedlichen Trägermaterialien zu entfernen. So eignet es sich bei der Restaurierung exklusiver Oldtimer mit empfindlichen und teilweise komplexen Oberflächen für vielfältige Einsatzgebiete.

    Kärcher Trockeneisstrahlen Fahrzeug

    Trockeneisstrahlen: Wie es funktioniert

    Der Trick: Bei dem Partikelstrahlverfahren wird CO2-Granulat als Strahlmittel verwendet. Im Gegensatz zu den meisten anderen Strahlmitteln, die ihren festen Aggregatszustand während des Arbeitsprozesses nicht ändern, sublimiert das gefrorene CO2 sofort nach dem Aufprall auf die Oberfläche in CO2-Gas. So verbleiben keinerlei Strahlmittelrückstände, und die Reinigung erfolgt sehr materialschonend.

    Kärcher: Trockeneisstrahlen

    Trockeneis für Oldtimer: Unterstützung bei der technischen Restaurierung

    Bevor die eigentliche Arbeit in der Werkstatt beginnt, muss der Arbeitsbereich gereinigt werden. Vom Motorraum über den Ansaugtrakt bis zum Abgasrückführventil – mit einem Trockeneisstrahlgerät ist überall schnell für Sauberkeit gesorgt, ohne Oberflächen zu beschädigen. Sollen vor der technischen Revision beispielsweise Dichtungsreste von Getriebekomponenten entfernt werden, ist dies mit Trockeneisstrahlen einfach zu erledigen. Ebenso eignet es sich zur Reinigung von Hohlräumen vor der Hohlraumversiegelung, zur Reinigung von Kontaktflächen und Elektrokomponenten oder zum Herunterkühlen von Rad- oder Achslagern vor dem Verpressen. Selbst zum Entgraten neu angefertigter Dreh- und Frästeile oder zur Nachbearbeitung von Bauteilen aus dem 3D-Druck sind Trockeneisstrahlgeräte eine sehr gute Lösung.

    Tipp – Zunächst Unterbodenschutz entfernen:

    Ist die Karosserie von Korrosion betroffen, so muss der Unterbodenschutzlack zunächst entfernt werden, bevor die Karosserie zerlegt und neu aufgebaut werden kann. Bei der Entfernung dieser bitumenähnliche Substanz ist Trockeneisstrahlen eine sehr effiziente Technik.

    Fahrzeugtüren mit einem Kärcher Trockeneisstrahlgerät reinigen
    Innenraumreinigung mit einem Kärcher Trockeneisstrahlgerät

    Trockeneis für Oldtimer: Aufbereitung Innen und Außen

    Außen unterstützt das Trockeneisstrahlgerät bei der Reinigung von Gummidichtungen und Falzen, der Entfernung von Aufklebern oder Kleberückständen oder bei der Entfernung der Ablaufspuren von Gummifalzen unter dem Spiegel und an den Fahrzeugtüren unten. Auch zur Reinigung von besonders empfindlichen, teuren Felgen ist das Verfahren sehr gut geeignet.

    Für die Innenraumreinigung ist Trockeneisstrahlen ebenfalls zu empfehlen; Armaturen, Knöpfe, Sitzpolster, Boxenabdeckungen, Lüftungsschlitze, Teppiche oder Dachhimmel lassen sich schonend, effizient und ohne Feuchtigkeit aufbereiten. Es ist lediglich darauf zu achten, dass wenig Strahlmittel bei geringem Druck verwendet wird und bei Bedarf ein Scrambler die 3 mm großen Trockeneis-Pellets auf einen schneeartigen Zustand zerkleinert.

    EXKURS: Smart & Spot Repair für Oldtimer

    Nicht bei jedem Schaden ist eine aufwendige Reparatur nötig. Smart Repair umfasst eine Reihe von Techniken, mit denen kleine Schäden am und im Fahrzeug schnell und günstig repariert werden können – Smart steht dabei für Small Middle Area Repair Technologies. Gearbeitet wird immer nur an der beschädigten Stelle direkt am Fahrzeug, ohne, dass Bauteile demontiert werden. So macht das Ausbeulen ohne Lackieren (AOL) aufwändiges Spachteln, Schleifen oder eine Neulackierung überflüssig. Zudem bleibt der Originallack erhalten, weshalb kein Wertverlust am Fahrzeug entsteht.

    Werden oberflächliche, kleine Lackschäden behoben, so greift man auf die sogenannte Spot Repair-Methode zurück. Tiefe Lackkratzer lassen sich auffüllen, schleifen, lackieren und polieren. Ziel der Spotlackierung ist es, dass farbliche Übergänge nach der Reparatur nicht sichtbar sind. Ein auf diese Weise gut gepflegter Lack kann den Wert eines Oldtimers sogar deutlich steigern.

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    Kärcher Universalreiniger RM 770

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    Kärcher: Staubsauger

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    Kärcher Trockeneisstrahlgeräte

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