Oldtimer restaurieren

Hat sich mit der Zeit ein leichter, gleichmäßiger Schleier auf Sitzpolstern gebildet, so lässt sich die Optik mit einem feuchte Mikrofasertuch auffrischen. Handelt es sich um Flecken, die bereits seit langem im Material festsitzen und sich nicht entfernen lassen, ist das Sprühextraktionsgerät eine sehr gute Lösung. Es sprüht mit Reinigungsmittel versetztes Wasser auf und saugt das Polster wieder ab.

Ältere oder lange nicht gereinigte Polster müssen in der Regel mehrfach abgesaugt werden, da das Verfahren mit jedem Arbeitsgang den Schmutz einige Zentimeter näher an die Oberfläche zieht. Diese Art der Restauration und Aufbereitung schafft die Möglichkeit, Sitzbezüge gründlich zu reinigen und zu erhalten, so dass sie nicht erneuert werden müssen.