Weinbau: Richtig reinigen | Kärcher

Die Arbeit eines ganzen Jahres fahren Weinbauern im Herbst ein, weshalb die Pflege im Weinbau während des Wachstums und die fachgerechte Ernte der Sonderkulturen eine besonders hohe Bedeutung hat. Dafür gilt es, Sprüh- und Erntegeräte wie Vollernter oder bei der Handlese eingesetzte Bottiche sauber zu halten und nach Abschluss einer Lage sorgfältig zu reinigen.

Nach dem Abbeeren wird die Weinbereitung in einer Presse und anschließend in Tanks und Fässern fortgesetzt. Ein entscheidender Schritt, bei dem es zu verhindern gilt, dass störende Keime den empfindlichen Gär- und Reifeprozess durchkreuzen. Mit den richtigen Hilfsmitteln ist die Reinigung der Behälter innerhalb weniger Minuten absolviert.

Reinigung hat jedoch nicht nur während der Ernte und der Weinbereitung eine hohe Bedeutung. Ganzjährig fallen vielfältige Reinigungsaufgaben im Weinbau an. So gilt es, Keller und Photovoltaikanlagen auf den Dächern des Weinguts regelmäßig zu reinigen. In der Flaschenabfüllung, im Lager oder in Verkaufsräumen können darüber hinaus Scheuersaugmaschinen und Nass-/Trockensauger zum Einsatz kommen. Mit den richtigen Hilfsmitteln gelingt so eine gründliche Reinigung, die zum wirtschaftlichen Erfolg des Weinguts beiträgt.