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    Reinigung in der Automotive-Industrie | Kärcher

    Reinigung in der Automotive-Industrie

    In der Automotive-Industrie sind aufgrund zunehmender Spezialisierung viele Unternehmen unterwegs, von vorgelagerten Betrieben für die Teilefertigung über Hersteller, bei denen die Montage läuft, bis zu Logistikunternehmen, welche die Auslieferung zum Kunden übernehmen. In all diesen Bereichen verdient Reinigung kein Geld – aber sie ist notwendig, um Arbeitssicherheit, Produktqualität und Effizienz zu steigern. In den Fertigungsprozess eingebettete Lösungen sowie leistungsstarke Kehr- und Scheuersaugmaschinen helfen dabei, die notwendigen Arbeiten schnell und gründlich zu erledigen.

    Reinigung in der Automotive-Industrie

    Prozessbegleitende Reinigung in der Teilefertigung

    Ob Elektronik, Metall- oder Kunststoffbauteil: Fahrzeuge bestehen aus vielen Komponenten, die von Zulieferern oder in eigenen Werken der Hersteller produziert werden. Die Anforderungen an die Teilequalität sind hoch, da sie ins Gesamtsystem Fahrzeug passen müssen und bestimmte Spezifikationen in puncto Dauerbelastung und Genauigkeit zu erfüllen sind. Gleichzeitig steigt der Kostendruck immer weiter, sodass Effizienz eine große Rolle spielt und die Ausbeute an einwandfreien Teilen möglichst hoch sein soll. Vor diesem Hintergrund kann prozessbegleitende Reinigung einen wertvollen Beitrag zum gewünschten Ergebnis leisten: In der Fertigung von Getriebeteilen können zum Beispiel Absauganlagen im Presswerk Stanzrückstände entfernen, was die Präzision erhöht. Auch können aus Spritzgusswerkzeugen Rückstände mit Trockeneisstrahlgeräten einfach und schonend entfernt werden, sodass sie schnell wieder einsatzbereit sind.

    Alles im Takt bei der Montage

    In der Endmontage stehen reibungslose Prozesse, Taktzeiten und Arbeitssicherheit im Fokus, um den benötigten Durchsatz in hoher Qualität zu erreichen. Staub darf zum Beispiel nicht in Bauteile gelangen, da dies zu Geräuschen im Betrieb führen kann. Somit spielt die Sauberkeit der Böden eine große Rolle, da von dort der Schmutz überall hingelangen kann. Zudem sorgt die Bodenreinigung dafür, dass für autonome Flurförderfahrzeuge, die das Materialhandling übernehmen, und für die Mitarbeitenden keine Unfall- und Rutschgefahr besteht. Somit sind Kehr- und Scheuersaugmaschinen in der passenden Ausstattung und Größe unerlässlich, um Fahrwege und andere Bodenflächen sauber zu halten.

    Sauberkeit hört nicht am Werkstor auf

    Zufrieden sind Kunden dann, wenn das Fahrzeug – egal, ob Pkw, Landmaschine oder Lkw – in einem tadellosen Zustand bei ihnen ankommt. Oftmals werden zum Schutz empfindlicher Oberflächen Transportfolien aufgebracht und von einem Dienstleister wieder entfernt, wonach eine Fahrzeugwäsche mit dem Hochdruckreiniger sinnvoll ist. Handelt es sich um Großfahrzeuge, so werden sie in Einzelteilen transportiert und vor Ort montiert, wonach im Innenraum der Kabine eine Reinigung mit Trockensauger und Mikrofasertuch notwendig sein kann. Die Endreinigung des Fahrzeugs findet mit Hochdruck und passenden Reinigungsmitteln statt.

    Reinigungsaufgaben in der Automotive-Industrie

    Reinigung Lackieranlagen

    Reinigung Lackieranlagen

    Reinigung Tankstellenbereiche

    Reinigung Tankfeld

    Reinigungsthemen in der Produktion

    Reinigungsthemen in der Produktion

    Weitere Anwendungsbereiche

    Finanzierungslösungen

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    Pflege von Reinigungsmaschinen

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    Nutzfahrzeuge reinigen

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    Passende Produkte für Ihren Anwendungsbereich

    Scheuersaugmaschine

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    Nass-/Trockensauger

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    Handgeführte Kehrmaschinen

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    Kärcher Manuelles Reinigungsequipment

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    Outdoor Power Equipment

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    Kärcher Heißwasser-Hochdruckreiniger

    Heißwasser-Hochdruckreiniger

    Kaltwasser-Hochdruckreiniger

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    Reinigungsmittel von Kärcher

    Reinigungsmittel

    Trockeneisstrahlgerät

    Trockeneisstrahlgerät

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