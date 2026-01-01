Reinigung in der Automotive-Industrie | Kärcher

Ob Elektronik, Metall- oder Kunststoffbauteil: Fahrzeuge bestehen aus vielen Komponenten, die von Zulieferern oder in eigenen Werken der Hersteller produziert werden. Die Anforderungen an die Teilequalität sind hoch, da sie ins Gesamtsystem Fahrzeug passen müssen und bestimmte Spezifikationen in puncto Dauerbelastung und Genauigkeit zu erfüllen sind. Gleichzeitig steigt der Kostendruck immer weiter, sodass Effizienz eine große Rolle spielt und die Ausbeute an einwandfreien Teilen möglichst hoch sein soll. Vor diesem Hintergrund kann prozessbegleitende Reinigung einen wertvollen Beitrag zum gewünschten Ergebnis leisten: In der Fertigung von Getriebeteilen können zum Beispiel Absauganlagen im Presswerk Stanzrückstände entfernen, was die Präzision erhöht. Auch können aus Spritzgusswerkzeugen Rückstände mit Trockeneisstrahlgeräten einfach und schonend entfernt werden, sodass sie schnell wieder einsatzbereit sind.