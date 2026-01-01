Reinigung in Transport und Logistik | Kärcher

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Zeitdruck ist der Schlüsselbegriff, wenn es um Reinigungsarbeiten in Transport und Logistik geht. Denn der engmaschige Fahrplan in ÖPNV und Bahnverkehr sorgt genauso für kleine Zeitfenster wie die streng getakteten Prozesse im Warenverkehr. Egal, ob es um die Reinigung von Fahrzeugen – innen wie außen – oder die Instandhaltung der Infrastruktur geht: Benötigt wird effiziente, durchdachte Reinigungstechnik, die auch in härterem Umfeld durch Langlebigkeit überzeugt.
Die Zeit drängt und wichtiges Personal fehlt? Die professionellen, vollautonomen Reinigungsroboter von Kärcher sind unsere Antwort auf den immer akuter werdenden Fachkräftemangel. Modernste Technik und leistungsstarke Sensorik sorgen dafür, dass unterschiedlichste Umgebungen sicher und effizient gereinigt werden. Die autonome Scheuersaugmaschine KIRA B 50 kann monotone und zeitraubende Tätigkeiten zuverlässig übernehmen – und reduziert so nachhaltig die Kosten.
Saubere Böden im Handumdrehen: Die professionellen Aufsitz-Kehrsaugmaschinen von Kärcher sind leistungsstark, einfach zu bedienen und speziell für mittlere bis große Flächen konzipiert. Dank effizienter Kehr- und Saugtechnik sowie individueller Konfigurationsmöglichkeiten sind sie der ideale Begleiter für die wirtschaftliche Reinigung. Maximale Leistung, minimaler Aufwand – für jederzeit saubere Böden, egal ob drinnen oder draußen.
Für Betreiber von Transportunternehmen ist die Sauberkeit von Fahrzeugen und Infrastruktur kein Kerngeschäft, und dennoch fährt sie im Idealfall mit. Fahrgäste in Bus, Bahn und Flugzeug sollen sich wohlfühlen. Hinzu kommt der Werterhalt, der durch regelmäßige Reinigung sichergestellt ist. Damit Mitarbeitende die anstehenden Reinigungsaufgaben schnell und gründlich erledigen können, braucht es für jeden Bedarf die passende Lösung.
Der Innenraum von Zügen, Bussen und Flugzeugen lässt sich beispielsweise mit leichten Akku-Rucksacksaugern sehr gut sauber halten. Manche Hersteller bieten Modelle, die sich an das Bordnetzwerk des Flugzeugs anschließen lassen. Für die Außenreinigung der Fahrzeuge sind Hochdruckreiniger gut geeignet, um jede Schmutzart bei guter Flächenleistung zu beseitigen. Für Busse oder Lkws sind Portalwaschanlagen eine komfortable Lösung.
Geht es um die Reinigung der Infrastruktur, so sind leistungsstarke Scheuersaug- und Kehrmaschinen gefragt, die dem Anwender als Aufsitzmodelle die Arbeit erleichtern. Robotiklösungen für die Reinigung von Teppich- oder Hartböden lassen sich je nach Umfeld ebenfalls sehr gut einsetzen. Um ein Reinigungskonzept passend zu den jeweiligen Anforderungen zu entwickeln, bietet Kärcher umfassende Beratungsdienstleistungen.
Zeitdruck ist auch in der Logistik ein großes Thema, wobei die Unternehmen mit einer weiteren Besonderheit konfrontiert sind: Häufig ist das Geschäft getrieben von kurzfristigen Verträgen und unterschiedlichen Auslastungen, die an bestimmte Anlässe wie das Weihnachtsgeschäft gebunden sind. Um Kosten im Blick zu behalten und Investitionen kalkulierbar zu machen, sind daher im Bereich Reinigungstechnik sehr oft Finanzierungsmodelle gefragt. Kärcher bietet seit Mitte 2021 mit der Kärcher Financial Solutions GmbH (KFS) in vielen Ländern hauseigene Finanzierungslösungen an. Die Angebote reichen vom klassischen Leasing über Pay per Use bis hin zum Mietkauf. Transparenz und Flexibilität stehen dabei an erster Stelle: Leasingverträge werden nicht automatisch verlängert, Pay per Use wird nach Verbrauch abgerechnet und Raten lassen sich bei Bedarf an die Geschäftssituation anpassen.
Ausfälle sind sowohl im Transportwesen als auch in der Logistik ein großes Problem. Das betrifft auch die eingesetzten Reinigungslösungen, weshalb ein Serviceangebot vor Ort eine große Rolle spielt. Dabei sollten die Angebote passend zum jeweiligen Bedarf konzipiert sein. Manchmal reicht die Durchführung der Pflichtinspektion, in anderen Fällen braucht es ein Rundum-sorglos-Paket inklusive Ersatzmaschine. Branchen wie die Lebensmittellogistik haben keinen Spielraum – Sauberkeit und Hygiene sind in diesem Bereich vorgeschrieben und dürfen nicht außer Acht gelassen werden.