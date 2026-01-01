Reinigung Sanitär- und Umkleideräume | Kärcher

Vor dem Aufbringen eines sauren Reinigungsmittels müssen die Zementfugen gründlich vorgewässert werden, um Schäden vorzubeugen. Zur Beseitigung der vorhandenen Verschmutzungen an den Wandfliesen, wie Hautfett bzw. Cremerückstände, Kalkrückstände oder Kalkseifenablagerungen, wird die Fläche mit einem sauren Grundreiniger abschnittsweise eingewaschen und nach dem Anlösen der Verschmutzungen mit reichlich klarem Wasser abgespült. Während der Einwirkzeit des Reinigers wird die Fläche mit einem grünen Handpad geschrubbt und so das Anlösen der Verschmutzungen unterstützt. Dabei ist die Einwirkzeit abhängig vom Verschmutzungsgrad.
Nach dem Abspülen werden die Fliesen mit einem Gummiabstreifer sorgfältig abgezogen. Alternativ kann auch ein Fenster- und Oberflächensauger eingesetzt werden. Schwarzer Schimmelpilz in den Fugen kann mit Wasserstoffperoxid entfernt werden. In hartnäckigen Fällen muss die Silikonfuge ausgetauscht werden.
Bei größeren Duschbereichen ist der Einsatz eines Hochdruckreinigers mit Schaumeinrichtung wirtschaftlich. Wenn Reinigungsmittel eingesetzt wird, sollte es im Kaltwasserbetrieb ausgebracht werden, da es gegebenenfalls in Verbindung mit heißem Wasser aggressiver reagieren kann.
Der Hochdruckreiniger bietet sich nicht nur bei der Reinigung von Duschkabinen an, sondern kann auch beispielsweise in öffentlichen Toiletten für die großflächige Reinigung zum Einsatz kommen. Für diesen Zweck empfiehlt sich häufig die Verwendung akkubetriebener Geräte, die unabhängig von der Stromversorgung verwendet werden können.