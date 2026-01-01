Die maschinelle Unkrautbekämpfung ist ein wesentliches Thema in der Wachstumsphase. Werden biologische oder chemische Pflanzenschutzmittel eingesetzt, so verteilen Sprühgeräte das Mittel, um die ganze Pflanze zu erreichen. Somit lagern sich Rückstände überall am Gerät sowie am gegebenenfalls eingesetzten Schmalspurtraktor ab, was im Weinanbau die Reinigungsnotwendigkeit erhöht. Im Fokus stehen dabei der Werterhalt der Maschinen bei teilweise korrosiven Substanzen und die Verhinderung von punktuell hohen Konzentrationen, die mit dem Waschwasser in die Kanalisation oder Umgebung gelangen könnten. Auch eine Verschleppung von Schädlingen von einem Weinberg zum nächsten gilt es zu verhindern.

Werden Sprühgerät und Traktor direkt am Weinberg gereinigt, so haben sich Kaltwasser-Hochdruckreiniger ohne Reinigungsmittel etabliert. Da es wichtig ist, von der Infrastruktur unabhängig zu sein, eignen sich dafür akkubetriebene Hochdruckreiniger oder kraftstoffbetriebene Modelle. Das Akkugerät ist aufgrund der Vermeidung von Emissionen die nachhaltigere Variante. Zudem braucht der Anwender eine Wasserversorgung vor Ort. Um ein gutes Ergebnis zu erzielen und alle Rückstände des Pflanzenschutzmittels zu beseitigen, sollten die Maschinen von oben nach unten gründlich abgewaschen werden. Das Abwasser mit dem stark verdünnten Pflanzenschutzmittel kann auf der zur Reinigung genutzten bewachsenen Fläche versickern.