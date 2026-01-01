Meist befinden sich die Presse im Gebäude oben und die Lagertanks unten, sodass der Traubensaft nach dem Pressen durch die Schwerkraft in die Tanks gelangt. Nach dem gleichen Prinzip können die eingesetzten Schläuche oder Rohrleitungen einfach mit Wasser gespült werden, um Rückstände zu beseitigen.
Je nach Weingut erfolgt im Weinanbau während des Reifeprozesses nach verschiedenen Zeitmustern ein vielfältiges Wechseln von Tanks. Bei Beginn der Vergärung wird Hefe zugesetzt, die Schale der Trauben sorgt für Gerbstoffe und auch das Lagern in Holzfässern gibt dem Wein eine eigene Note. In den Tanks entwickelt sich der Wein. Nach der Vergärung, Veredelung und dem Abziehen von Hefe und Trübstoffen gelangt er zur Zwischenlagerung in Stapeltanks, bevor es in die Abfüllanlage geht.
Die Tank- und Fassinnenreinigung im Weinkeller erfolgt nach jeder Leerung mit automatischen Systemen oder mit dem Hochdruckreiniger. Außen können die Tanks sehr gut mit teleskopierbaren Fassadenreinigungsbürsten sauber gemacht werden, die als Zubehör für den Hochdruckreiniger erhältlich sind. Um die Böden zu reinigen, eignen sich Hochdruckreiniger mit Flächenreinigern als Zubehör sowie Scheuersaugmaschinen sehr gut.