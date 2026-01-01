Um der Verbreitung von Krankheiten vorzubeugen, gilt bei jedem Bestandswechsel: gründlich den Hühnerstall reinigen und desinfizieren. Denn Viren, Bakterien und andere Erreger können sich auch unbemerkt in den Ställen befinden – und so die neue Herde infizieren.

Dabei betreffen die Reinigung und die Desinfektion nicht nur den Geflügelstall. Auch die Vorräume, Wintergärten, befestigten Ausläufe, Zugänge und Geräte müssen in den Reinigungsturnus aufgenommen werden.

Wie oft Betreiber oder Personal gründlich den Geflügelstall reinigen, ist demnach zunächst abhängig vom jeweiligen Produktionszyklus. Auch die genutzten Geräte müssen nach jeder Ausstallung gereinigt und desinfiziert werden.

Unabhängig davon gibt es jedoch Reinigungsarbeiten, die täglich und wöchentlich ausgeführt werden sollten. Und auch die Toilettenhygiene darf nicht zu kurz kommen.