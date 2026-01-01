Hühner- und andere Geflügelställe reinigen: Darum ist es wichtig
Sowohl für das Tierwohl als auch für die Wirtschaftlichkeit des Betriebs ist wichtig: regelmäßig den Hühnerstall und andere Geflügelställe reinigen. Dadurch wird der Infektionsdruck durch Viren, Pilze, Bakterien und Parasiten gesenkt und das Immunsystem der Tiere nicht unnötig belastet. Eine gute Hygiene im Geflügelstall senkt – gemeinsam mit der Schutzimpfung für Geflügel – das Risiko einer Salmonelleninfektion. Diese ist für Tiere und Menschen gefährlich. Zudem sollten Hühner, Puten und anderes Geflügel vor allem vor diesen Krankheiten geschützt werden: