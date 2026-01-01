In der Weinbereitung müssen die Weine vielfach umgefüllt, gefiltert und anderen Prozessen unterzogen werden. So sollte vor jeder neuen Befüllung oder vor jedem Sortenwechsel das Behälterinnere gereinigt und möglichst rasch für den neuen Inhalt vorbereitet werden. Anschließend ist es ratsam, das Fass noch einmal nach Geruch und visuell zu kontrollieren.

Um ein frisch geleertes Weinfass zu reinigen, empfehlen sich in der Regel 1 bis maximal 2 Reinigungszyklen. Mit Hilfsmitteln wie etwa einem Fassreiniger in Kombination mit einem Hochdruckgerät ist die Reinigung innerhalb weniger Minuten absolviert.

Zur Reinigung können die Fässer aus dem Keller ins Freie gebracht und auf dem Hof bearbeitet werden. Große Weinfässer oder Tanks, die sich nicht so einfach transportieren lassen, können mit den richtigen Hilfsmitteln direkt im Keller gereinigt werden.