Weinfässer und -tanks von Rückständen befreien
Ein entscheidender Schritt im Weinbau ist die Gährungs- und Reifephase. Gärung und Reife lassen die im Weinberg entstandenen Aromen zur Geltung kommen und verleihen den Weinen ihren einzigartigen Geschmack. Umso wichtiger ist es deshalb, zu verhindern, dass störende Keime den empfindlichen Gär- und Reifeprozess durchkreuzen. Deshalb ist es so wichtig, Weinfässer aus Holz sowie Gär- und Lagertanks aus Edelstahl oder Betontanks, in denen die Trauben lagern, gründlich zu reinigen.