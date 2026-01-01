Siloreinigung in der Landwirtschaft

Warum Siloreinigung? Gesetzliche Vorgaben und wirtschaftliche Notwendigkeit
Das Immunsystem und die Gesundheit von Tieren werden durch eine stabile Darmflora unterstützt. Sie brauchen dafür sauber vergorenes Futter und die für die Darmflora sehr wichtigen Milchsäurebakterien. Gemäß den jeweils geltenden Futterhygieneverordnungen müssen Landwirte, die Futtermittel erzeugen, verarbeiten und lagern, klare Vorgaben bezüglich Sauberkeit und Hygiene einhalten. Eine Kontrolle und Futtersilo-Reinigung in einem festgelegten Turnus ist somit ebenso Pflicht wie die Dokumentation der Maßnahmen. Doch nicht nur der gesetzliche Rahmen ist Grund für Landwirte, Sauberkeit und Hygiene im Futtermittelkreislauf regelmäßig zu kontrollieren und die notwendigen Reinigungsarbeiten durchzuführen – es geht auch um den wirtschaftlichen Erfolg.